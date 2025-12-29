หมอ เผย ปวดหัวข้างเดียวบ่อย ๆ แบบไหนเสี่ยงโรคอะไรบ้าง เตือน แบบไหนถือเป็นสัญญาณอันตราย อาจเกี่ยวข้องกับภาวะร้ายแรง เช็กเลยอาการแบบไหน

วันที่ 29 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โพสต์ภาพข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กชื่อ “หมอเจด” ระบุว่า “ปวดหัวตุ๊บ ๆ แบบนี้อันตรายไหมคะ”

หลายคนพอปวดหัวข้างเดียวแล้วชอบถามกันมาเยอะเลย จริง ๆ แล้ว หมอไม่ได้ดูแค่ปวดข้างซ้าย-ขวาอย่างเดียวนะ สิ่งที่สำคัญคือ ลักษณะการปวด ความรุนแรง ความถี่ และอาการร่วม เพราะทั้งหมดนี้ช่วยแยกโรคได้แม่นยำกว่าความเชื่อ วันนี้ผมจะพามาดูทีละแบบกัน

ปวดหัวข้างเดียวบ่อย ๆ แบบไหนเสี่ยงโรคอะไร

1.ปวดหัวตุ๊บ ๆ ข้างเดียว เป็น ๆ หาย ๆ

ถ้าปวดตามลักษณะนี้มีโอกาสเป็น ไมเกรน (Migraine) มากที่สุดครับ ซึ่งเกิดจากการทำงานผิดปกติของเส้นประสาทและหลอดเลือดในสมอง มักปวดข้างเดียวบ่อย ๆ ปวดแบบตุ๊บ ๆ เป็นจังหวะ ร่วมกับคลื่นไส้ อาเจียน แพ้แสง แพ้เสียง ซึ่งในงานวิจัยยืนยันว่าไมเกรนนั้น สัมพันธ์กับพันธุกรรม ฮอร์โมน การนอนน้อย ความเครียด และการอดอาหารมากกว่าครับ

2.ปวดหัวข้างเดียวร้าวเบ้าตา ปวดแรงมากจนทนไม่ได้

อาการนี้มักจะนึกถึง Cluster headache ซึ่งเป็นโรคที่เจอกันไม่บ่อยครับ แต่รุนแรงมาก มักปวดข้างเดียวตายตัว ร้าวไปที่ตา มีน้ำตาไหล ตาแดง คัดจมูกข้างเดียว และมักเกิดช่วงเวลาเดิมซ้ำ ๆ เช่น ตอนกลางคืน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของสมองส่วน Hypothalamus ไม่เกี่ยวกับตับหรือการขับพิษตามที่หลายคนเข้าใจผิดครับ

3.ปวดหัวข้างเดียวร่วมกับเป็นไข้ คอแข็ง หรือปวดรุนแรงผิดปกติ

ถ้าใครปวดหัวแบบนี้อยู่นี่ถือว่าเป็น สัญญาณอันตรายทางการแพทย์ครับ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับภาวะร้ายแรงครับ เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เลือดออกในสมอง หรือความดันในกะโหลกศีรษะสูง อาการแบบนี้ ต้องดูอาการร่วมและตรวจเพิ่มเติม เช่น CT หรือ MRI ถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีไข้สูง ปวดหัวรุนแรงเฉียบพลัน หรือปวดไม่เหมือนเดิม ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีครับ

4.ปวดหัวข้างเดียวร่วมกับชาหรืออ่อนแรงครึ่งซีก

ถ้าปวดหัวแล้วมีรู้สึกว่าแขน-ขาชา อ่อนแรง พูดไม่ชัด มุมปากตก หรือการมองเห็นผิดปกติ ถ้ามีอาการแบบนี้ถือว่าเป็น โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว (TIA) ซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินครับ ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที เพราะการรักษาที่เร็วจะช่วยลดพิการและลดโอกาสเสียชีวิตได้ด้วยครับ

เวลาปวดหัวไม่ใช่แค่ดูว่าปวดข้างซ้ายหรือขวาเสี่ยงโรคอะไรเพียงอย่างเดียวนะครับ แต่จะดูจากลักษณะการปวด ความรุนแรง ระยะเวลา ความถี่ และอาการร่วมเป็นหลัก ถ้าปวดหัวข้างเดียวบ่อยขึ้น ปวดแรงขึ้นเรื่อย ๆ หรือมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วย

อย่าชะล่าใจครับ ควรตรวจเพิ่มเติมเพื่อแยกไมเกรนออกจากโรคร้ายแรงครับ ใครมีคำถามคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ

ปวดหัวข้างเดียวบ่อย ๆ

หมอ เผย ปวดหัวข้างเดียวบ่อย ๆ แบบไหนเสี่ยงโรคอะไรบ้าง เตือน แบบไหนถือเป็นสัญญาณอันตราย

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