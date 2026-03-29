ตร.แจง น้ำมันมีจำกัด ปมดราม่าหนุ่มน้ำมันหมดกลางทาง ขอให้ช่วยแต่ถูกปฏิเสธ น้ำมันจะต้องใช้ในการออกตรวจทำงานในพื้นที่รับผิดชอบ

จากกรณีที่มีนุ่มชาวเชียงราย ออกมาโพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังประสบปัญหาน้ำมันรถหมดกลางทาง บริเวณใกล้ป้อมยามบ้านป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา พร้อมระบุว่า ได้เข้าไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในป้อม แต่กลับไม่ได้รับการช่วยเหลือตามที่คาดหวัง

โดยชายหนุ่มอ้างว่า เจ้าหน้าที่ได้ให้กล้วย และปิดไฟบริเวณหน้าป้อม จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจตารณ์ในโซเชียลตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว วันที่ 29 มี.ค.2569 พ.ต.อ.นิธิกร เดชบุญ ผกก.สภ.แม่ใจ จ.พะเยา เปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุการณ์มีผู้ใช้ยานพาหนะน้ำมันหมด มาขอความช่วยเหลือกับตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ตู้ยามตำบลป่าแฝก ซึ่งทางตำรวจไม่สามารถดำเนินการให้ได้

เพราะน้ำมันจะต้องใช้ในการออกตรวจทำงาน มีจำนวนจำกัด โดยที่ผ่านมา มีชาวบ้านมาขอให้ไปช่วยซื้อน้ำมันที่ปั๊มในเขตอำเภอเมืองหลายครั้ง ตำรวจก็ได้ชี้แจงแล้วว่า ออกนอกเขตพื้นที่ไม่ได้ เพราะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเชิญเจ้าตัวมาชี้แจงทำความเข้าใจ

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