โหดจัดรัสเซีย! เปิด 5 เคล็ดลับอายุยืน 100 ปี ฉบับคนรัสเซีย มีวิธีคิดยังไง-ทำอะไรบ้าง ให้ยังคงแข็งแรง แม้แก่ชรา บางข้อทำง่ายมาก แต่หลายคนมองข้าม
เรียบเรียงโดย ทีมงานข่าวสดออนไลน์
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2569
รายงานจากสื่อต่างประเทศ การมีอายุยืนถึง 100 ปีเคยเป็นเรื่องที่พบได้ยาก แต่ในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย แนวโน้มดังกล่าวกำลังกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้น
ข้อมูลล่าสุดระบุว่า กรุงมอสโกมีผู้ที่มีอายุเกิน 100 ปีแล้วมากกว่า 1,300 คน และยังมีประชากรจำนวนหลายแสนคนที่มีอายุเกิน 80 และ 90 ปี โดยอายุขัยเฉลี่ยของประชากรในเมืองนี้ได้เพิ่มขึ้นเกิน 80 ปี ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาวมอสโกมีอายุยืน ไม่ได้มาจาก “ยาวิเศษ” ใด ๆ แต่เกิดจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบสาธารณสุขและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต
หนึ่งในปัจจัยหลักคือการพัฒนาระบบการแพทย์ ทำให้สามารถตรวจพบโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและรักษาได้ทันท่วงที ส่งผลให้ทั้งอายุขัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
ขณะเดียวกัน ความตระหนักด้านสุขภาพของประชาชนก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผู้คนหันมาใส่ใจการรับประทานอาหารที่สมดุล ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และควบคุมพลังงานที่บริโภค ซึ่งแม้จะเป็นเรื่องพื้นฐาน แต่กลับมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพในระยะยาว
งานวิจัยยังชี้ว่า ปัจจัยทางพันธุกรรมมีผลต่ออายุขัยเพียง 20–30% เท่านั้น ส่วนที่เหลือขึ้นอยู่กับวิถีชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่แต่ละคนสามารถปรับเปลี่ยนได้
อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ ผู้สูงอายุในมอสโกไม่เพียงมีอายุยืน แต่ยังคงใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง เมืองได้จัดโครงการต่าง ๆ สำหรับผู้สูงวัย เพื่อส่งเสริมทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความสัมพันธ์ทางสังคม
ผู้เกษียณอายุยังสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เช่น ภาษา การเต้นรำ กีฬา เข้าร่วมสัมมนา หรือท่องเที่ยว ทำให้ยังคงมีการกระตุ้นสมองและเชื่อมโยงกับสังคม ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของภาวะเสื่อมถอยทางความคิด
กรณีของ อันเดรย์ เวลิชโก วัย 97 ปี ชาวรัสเซีย สะท้อนภาพของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ แม้ในวัยเกือบ 100 ปี เขายังคงเขียนงานวิชาการ แต่งบทกวี ทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยตนเอง และเล่นบิลเลียดเอาชนะคนหนุ่มได้
นอกจากนี้ เขายังเรียนรู้การทำเครื่องประดับ ทำฟันปลอม และเขียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง
เมื่อถูกถามถึงเคล็ดลับการมีอายุยืน เขาตอบอย่างเรียบง่ายว่า “ผมไม่มีเวลาให้กับความขี้เกียจ”
เขาอธิบายว่า ร่างกายจำเป็นต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอ หากขาดการเคลื่อนไหว ของเสียจะสะสมและส่งผลเสียต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม การออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องควบคู่กับการรับประทานอาหารที่เหมาะสม
เขาหลีกเลี่ยงขนมปังขาว ลดการบริโภคน้ำตาล รับประทานผักและเนื้อสัตว์มากขึ้น ดื่มกาแฟแบบเจือจาง และยึดหลัก “ทุกอย่างต้องพอดี”
สูตรลับอายุยืนฉบับคนรัสเซีย
จากข้อมูลและตัวอย่างผู้มีอายุยืน สามารถสรุปแนวทางสำคัญได้ดังนี้
- ออกกำลังกายทุกวัน เช่น เดิน หรือทำกิจกรรมทางกาย
- รับประทานอาหารสมดุล ลดน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ดี เพิ่มผักและโปรตีน
- กระตุ้นสมองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเรียนรู้ อ่านหนังสือ หรือทำกิจกรรมฝึกความคิด
- รักษาความสัมพันธ์ทางสังคม หลีกเลี่ยงการอยู่โดดเดี่ยว
- ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย และทำสิ่งที่รักอยู่เสมอ
ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญย้ำว่า อายุยืนไม่ได้หมายถึงเพียงตัวเลขของปีที่เพิ่มขึ้น แต่คือคุณภาพของชีวิตในแต่ละวัน ซึ่งสามารถเริ่มต้นได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็ก ๆ อย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน
ที่มา SOHA