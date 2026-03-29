เป็นปีแล้วที่อดทนมา! แน็ก ชาลี เปิดใจเครียด เซฟ50ล้านถูกเจาะ เงินทองทรัพย์สิน10คันรถเอาไปเลย ขอแค่ปืนคืน – เผยตร.ขอโทษไม่ให้ตามต่อ – พิธีกรดังเห็นใจลั่น อาร์ต ไม่รู้จริงเหรอ
จากกรณี แน็ก ชาลี ออกมาตัดพ้อ ตู้เซฟของคนอื่นเป็นข่าวใหญ่ติดตามได้อย่างไว แต่ของตัวเองแค่ตู้เซฟ 50 ล้าน ทั้งเงินสด ทอง ปืนโบราณ ทรัพย์สิน กีต้าร์ ไวโอลิน อีกมากมายไม่รู้ไปอยู่ที่ใครนั้น
ล่าสุดในรายการ PhuttaTalk ของ พุทธ อภิวรรณ ติดตามคดีตู้เซฟ 50 ล้านของ แน็ก ชาลี พร้อมเผยคลิปรายการ “ที่แรก! แน็กแฉหมดถูกชิง 50 ล้านโยงใคร แก๊งโจรตะลึงสมบัติอื้อขน 10 คันรถ”
โดย พุทธ อภิวรรณ เผยถึงคดีนี้ว่าของมีค่าในตู้เซฟของ แน็ก ชาลี ไม่ได้มีเพียงเงินสดหลักล้าน ทองอีกหลายบาท แต่ยังมีปืนโบราณที่หายากอีก 65 กระบอก ทำให้มูลค่าโดยรวมจึงสูงกว่า 50 ล้านบาท แม้จับคนร้ายได้ทั้งหมด แต่ แน็ก ชาลี กลับไม่ได้ทรัพย์สินคืน ตอนนี้ แน็ก อยากได้ปืนทั้งหมดคืนมากที่สุด แต่ได้คืนมาแค่ 1 กระบอก
จากทางรายการได้พูดคุยกับคนร้ายที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาบอกว่า อาร์ต คือ หัวโจกขบวนการนี้ เชื่อว่าสมบัติยังอยู่กับคนนี้ ซึ่งโจรปล้นบ้าน แน็ก เป็นขบวนการ ขณะที่คนร้ายชุดแรก คือ อ้น กับ ตี๋ ซึ่ง อ้น คือคนในชุมชนที่แม่แน็กเคยให้ข้าวให้น้ำเพราะยากจน พร้อมซัดทอดว่าคนที่เข้าไปก่อนคือ อาร์ต ด้วย
โดยจากการไปค้นห้อง อาร์ต บอกตำรวจว่าจะบอกว่าของไปอยู่ไหน ก่อนที่ แน็ก จะได้ปืนคืนมากระบอกเดียว สุดท้าย อาร์ต ถูกปล่อยตัวออกมาและมีฐานะ มีบ้าน มีรถ
ทั้งนี้ แน็ก เคยไปล่อจับ อาร์ต โดยเห็นโพสต์ขายไวโอลิน แล้วภาพติดเบ็ดตกปลาของแน็กอยู่ด้วย จึงล่อซื้อและไปพร้อมกับตำรวจ จับสังเกตโจรโพสต์ขายปืนแน็ก เรียงปืนบนผ้าปูที่นอน และอีกโพสต์ขายเครื่องสกัดน้ำผลไม้ ก็ผ้าปูที่นอนเดียวกัน คนโพสต์ขาย คือ อาร์ต ที่เอาปืนไปด้วย ซึ่งตอนนี้ปืนหายไปหมด
แน็ก ชาลี เปิดใจเครียด เซฟ50ล้านถูกเจาะโยงใคร
แน็ก เคยไปบ้านยายของ อาร์ต ขนาดผ้าม่านบ้าน อาร์ต ยังขโมยมาจากบ้าน แน็ก เลย ตอนนี้ อาร์ต ไปซื้อบ้านใหม่ ซื้อรถด้วย ซึ่ง พุทธ ยังตั้งคำถาม อาร์ต บอกไม่รู้เรื่องเจาะเซฟได้ยังไง เพราะปืนอยู่ในเซฟ แล้วยังโพสต์ขายปืน ไม่ใช่อาร์ตจริงหรือ
โดย พุทธ กล่าวด้วยว่า “ถ้า อาร์ต บอกว่าบอกตำรวจไปหมดแล้ว ก็ถามดังๆกับคุณตำรวจว่า ปืนไปไหนครับ ส่งถึงใคร อาร์ต มีเงินไปประกันตัว อาร์ต ลอยลำเลย ”
แน็ก ชาลี ยันขอแค่ปืนคืน – อึ้ง ตร.มาขอโทษบอกผู้ใหญ่ไม่ให้ตามต่อ
ทั้ง แน็ก เปิดใจในรายการล่าสุด พร้อมโชว์เอกสารทั้งหมดในการเป็นเจ้าของปืนที่มีมูลค่ามหาศาล ครอบครองอย่างถูกต้อง สมบัติของแน็กที่หายไป โจรเอารถมาขน 10 คันรถขนสมบัติออกไป 10 รอบ ด้วยรถขนาดใหญ่
แน็ก บอกว่า อย่างอื่นผมไม่ต้องการคืน ยกให้หมด 10 คันรถ เงิน ทอง ไม่เอาเลย “ขอปืนคืนให้ครบ จะไม่เอาเรื่องเลย มีค่าทางจิตใจเยอะ ช่วงนี้ผมเครียดมาก อยากได้ปืนคืน แต่ยังโยนกัน ”
“ผมอยู่ในวงการปืนมา 20 ปี ปืนเป็นสิ่งของที่ตามง่ายที่สุด แค่ถามคนที่เอาปืนไปว่าเอาให้ใคร แล้วเราก็ตามไปหาคนนั้นเราก็ได้ปืนคืนแล้ว ตามหลัก ผมไม่อยากมีปัญหากับใคร ที่ผมอดทนอยู่เป็นปี ”
“มีตำรวจโทรมาหนักใจจริงๆ ผมขอโทษ คุณแน็กอย่าบอกใครนะ ผมก็รับปากผมก็จะผิดคำพูดไม่รักษาสัจจะ มีตำรวจโทรมา มีผู้ใหญ่ไม่ให้ตามต่อให้หยุดเรื่องนี้ไป สักพักหนึ่งครึ่งปีแล้ว มีตำรวจมาหาผม มาขอโทษผมที่บ้านก็มี”
ขณะที่ พุทธ ตั้งคำถามว่า “ตำรวจมาขอโทษคือใคร นายไม่ให้ตามเพราะอะไร ปืนมีค่ามาก ถ้าเอาไปยิงใคร คนซวยจะมาเป็นแน็กหรือเปล่า เพราะแน็กถือใบครอบครองอยู่”
ที่มา PhuttaTalk
ทีมข่าวสด 29 มี.ค.69