สถาปนิก ผู้ออกแบบ สน.สุทธิสาร แจงดราม่าบันได ยันแบบก่อสร้าง ขึ้นได้ ตอนตรวจรับ ก็ขึ้นได้ปกติ เผยเหตุ ผกก.ต้องปิดไว้ คนสติไม่ดี บุกทำลาย 2 ครั้ง
กรณี พ.ต.ท.ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล – Thirawat Panyatammakul อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมข้อความระบุว่า เมื่อวันก่อนได้มีโอกาสผ่านไปที่ สน.สุทธิสาร เห็นอาคารใหม่แล้วต้องบอกเลยว่า “สวยจริง” ดูทันสมัย น่าใช้งานมากครับ
แต่พอลองสังเกตดี ๆ ก็เริ่มงงนิด ๆ บันไดที่สร้างไว้ ขึ้นไปชั้น 2 ไม่ได้ เลยแอบสงสัยว่า ตอนออกแบบหรือก่อสร้าง คนทำชั้น 1 กับชั้น 2 เขาได้คุยกันไหมนะ 555 ถ้าจะปรับแก้ ดูแล้วคงต้องเลือกสักทาง…จะทุบบันไดชั้น 1 หรือจะเจาะพื้นชั้น 2 ดี
ต่อมามีการชี้แจงว่าการก่อสร้างนั้นเป็นไปตามแบบ และสามารถขึ้นไปบนชั้น 2 ได้ตามปกติ เพียงแต่ปิดไว้เพื่อป้องกันคนเร่ร่อนเท่านั้น
ล่าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Lek Parinya โพสต์ชี้แจง ระบุว่า ช่วงนี้เป็นอะไร ตึกผมได้ออกสื่อติดกันสองตึกแล้ว ตั้งแต่ สน.สามเสน คราวนี้ เป็น สน.สุทธิสาร
ผมในฐานะสถาปนิกออกแบบ และเป็นกรรมการตรวจการจ้างงานนี้ ขอรับคำชมก่อนเลยนะครับ
““สวยจริง” ดูทันสมัย น่าใช้งานมาก” ขอบคุณที่เห็นถึงความตั้งใจ ในการออกแบบอาคารราชการให้ออกมาดีๆเพื่ออำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ และบริการประชาชนครับ
จากนั้น ก็ขอชี้แจง ข้อเท็จจริงจากกรณีบันไดขึ้นไม่ได้
1.แบบก่อสร้าง มันขึ้นได้ครับ ตอนตรวจรับ ก็ขึ้นได้ปกติดี แต่ตึกนี้ ยังไม่ได้เปิดใช้งาน เพราะ ไฟฟ้ายังจ่ายไฟแบบมิเตอร์ชั่วคราวอยู่ ค่าไฟก็จะแพงมาก ทำไมถึงยังขอมิเตอร์ถาวรไม่ได้ ก็ต้องเล่ายาวว่า
ตึกนี้ได้งบก่อสร้างตั้งแต่ก่อนโควิด ตอนประมูลตั้งงบไป 162 ล้าน ฟันราคามา 139 ล้าน หลังโควิดก็ขาดสภาพคล่องหนัก กว่าจะสร้างเสร็จ ก็ร่อแร่ จะยกเลิกสัญญามาหลายรอบแล้ว แต่ก็กัดฟัน สร้างเสร็จเมื่อกลางปีก่อน และโดนค่าปรับไปหลายล้าน
กาลเวลาล่วงเลยมานาน พอสร้างเสร็จ การไฟฟ้าแจ้งว่า ทาง สน. ต้องรับไฟฟ้าแบบใต้ดิน เท่านั้น
ต้องเพิ่มงบประมาณอีก 6-7 ล้านบาทเป็นอย่างน้อย ก็ต้องตั้งงบประมาณมาจ่ายการไฟฟ้าให้ทำให้
ซึ่งก็อยู่ในกระบวนการอยู่ ทุกท่านก็รู้ว่ากว่าจะตั้งงบราชการ กว่าจะหาผู้รับจ้าง กระบวนการมันยาวยืด โชคดีที่ยังไม่ได้รื้อโรงพักเก่าที่อยู่ข้างๆ เลยยังบริการประชาชนได้ปกติ
ส่วนเรื่องที่บันไดขึ้นไม่ได้ เมื่อวานได้โทรคุยกับท่าน ผู้กำกับโรงพัก แกแจ้งว่า ระหว่างที่อาคารยังไม่เปิด มีการนำช่างมาตกแต่งภายในเพิ่มเพื่อเตรียมเปิดใช้อาคาร ปรากฎว่า มีคนสติไม่ดี เดินหลุดขึ้นไปห้องชั้นสองที่เป็นห้องประชุม และห้องผู้กำกับไปทุบกระจกแตกเสียหาย แกแจ้งว่าสองรอบแล้ว
แกเลยให้ช่างมาปิดตรงนี้ไว้ก่อน ป้องกันระหว่างนี้ เพราะกว่าจะเปิดได้ ก็ต้องรอการไฟฟ้ามาเชื่อมสาย คงอีกหลายเดือน
2.ส่วนท่านอดีตผู้สมัครสส. ท่านเข้าไปในตึกที่ปิดอยู่ได้อย่างไร เท่าที่เห็นมุมกล้อง เดาว่าน่าจะถ่ายภาพทะลุกระจกเข้ามา พี่ยุทธเอาไปแชร์ แค่ภาพเดียว เลยรถทัวร์มากันเพียบ ตำรวจเรา ต้นทุนไม่สูงอยู่แล้ว ก็โดนหนักหน่อยครับ ก็เลยต้องมาชี้แจงกันครับ
3.ประเด็นถนนทางเข้าที่จอดรถเลี้ยวลำบาก ก็เกิดจากตามแผนเดิม พอเปิดตึกได้ จะต้องรื้อถอนโรงพักเก่า ที่อยู่ชิดๆ กับตัวอาคารใหม่ (ประมาณ 3.50 ม.) ให้กลายเป็นถนน 6 เมตรโดยรอบ ซึ่งก็น่าจะใช้งานสะดวกกว่า และตัวโรงพักเดิมจะกลายเป็นที่จอดรถกว้างสำหรับประชาชนผู้มาใช้บริการ ส่วนบนตึกเป็นที่จอดรถเจ้าหน้าที่ และรถที่ใช้ในราชการ
4.หมดประเด็นชี้แจงแล้ว เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสบ่นว่า พวกหน่วยตำรวจก่อสร้าง เรียกเล่นๆ ว่า กองโยธาตำรวจ หน้าที่ ดูแลอาคารและสถานที่ของ สตช.ทั้งประเทศ
โรงพักเกือบพันห้าร้อยที่ แฟลตตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ ค่าย ตชด. อาคารสำนักงานระดับภาค ระดับจังหวัดอีกเพียบ ไหนจะตึกตรวจคนเข้าเมือง ตึกพิสูจน์หลักฐาน โรงเรียนนายร้อย ฯลฯ
เรามีสถาปนิกที่ทำงานออกแบบทั้งสิ้น 8 คน วิศวกรโครงสร้าง 4 วิศวกรสุขาภิบาล 1 วิศวกรไฟฟ้า 2
วิศวกรเครื่องกล 0.5 (เพราะแกเป็น ผกก.ต้องดูงานบริหารด้วย)
จริงๆ งานแบบ สน.สุทธิสาร ก่อนปิดรูบันไดนี่ น่าจะต้องมาปรึกษาเรา แต่ต่อให้มา ก็ไม่มีเวลาดูให้แน่นอนครับ งานเต็มมือ เพราะนอกจากออกแบบแล้ว ก็ยังต้องสำรวจพื้นที่ ประชุมกับหน่วย
ประมาณราคา ร่าง TOR ทำราคากลาง ไปเป็นกรรมการตรวจรับ แบ่งตัวไปคุมงาน แบ่งตัวมาชี้แจงประเด็นปัญหาต่างๆ
แค่จะแจ้งหน่วยตำรวจด้วยกันว่า ทำเต็มที่แล้ว รออีกนิดนะ ที่ช้าไม่ได้ถ่วงอะไร แค่เต็มมือจริงๆ
ถ้าย้อนไปดูโพสต์ ผมก็เชียร์ให้ปฏิรูประบบราชการสักที ให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ไม่ใช่ สุจริต ผิดระเบียบ คือทุจริต งานเอกสารยืดยาว กว่าจะได้งบมาแก้ปัญหา รัฐเสียโอกาสไปเท่าไหร่
ไหนจะสวัสดิการชาวตำรวจ คุณได้รับบริการดีๆ จากตำรวจที่อยู่ในแฟลตเน่าๆ ไม่ได้หรอกครับ
แค่ตอนเช้า นายดาบแกนั่งอึในห้องน้ำรั่วๆ เหม็นๆ ที่บ้าน แกจะเอาอารมณ์ที่ไหนมาทำงานหล่ะ
ก็ฝากไว้เท่านี้ครับ จากตำรวจหน่วยงานก่อสร้าง รูปเดียวแชร์ให้เป็นประเด็นได้ ผมชี้แจงแล้ว
ก็หวังจะเอาไปแก้ข้อกล่าวหาได้ สัก 100 คนที่ด่าเราไปแล้วก็ยังดีครับ
จริงๆ มีมหากาพย์งานก่อสร้าง สน.สุทธิสาร อีกยาวมาก ทั้งแก้ปัญหาเทคนิค แก้ปัญหาทางบริหารงานก่อสร้าง เขียนตำราได้เล่มนึงเลย
ต่อมามีคอมเมนต์ สอบถามว่า ถ้ามีโอกาสได้แนะนำ ผกก. ในการแก้ปัญหาคนบุกรุกขึ้นตึก จะแนะนำแบบไหนดีครับ เผื่อ สน. อื่นมีปัญหาเดียวกัน เขาจะได้ไม่เรียกรถทัวร์มาอีก
ผู้โพสต์ตอบว่า ปิดตึก หรือหาคนเฝ้าแหล่ะ ที่อื่นก็แบบนี้
ข่าว สน.สุทธิสาร
- ชาวเน็ตยังไม่หายคาใจ ตร.แจงปิดฝ้าไว้ชั่วคราว ปมบันไดงง สน.สุทธิสาร เหตุใดมีไฟเพดาน
- เฉลยแล้ว สาเหตุ บันไดขึ้นชั้น2 โรงพักสุทธิสาร มีฝ้าปิดไว้ มีคนจรจัดแอบย่องขึ้นไป