แม่กินไม่ได้นอนไม่หลับ ลูกสาวหายตัวไป 2 วัน ล่าสุดส่งข้อความมาหาพ่อ ยิ่งทำให้เป็นห่วงหนักขึ้นไปอีก ก่อนขาดการติดต่อ วอนใครพบรีบแจ้งด่วน
วันที่ 31 มี.ค.69 ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “ณัฐณิชา จันบุตตา” โพสต์ขอความช่วยเหลือลงในกลุ่ม “|| ประเทศคอน ||” เพื่อตามหาลูกสาว หลังหายตัวไป ติดต่อไม่ได้ ล่าสุดส่งข้อความมาหาพ่อ ยิ่งทำให้ครอบครัวเป็นห่วงขึ้นไปอีก โดยระบุ้อความว่า
ขออนุญาตตามหาคนหายค่ะ ตามหาลูกสาวติดต่อไม่ได้ 2 วันแล้ว ล่าสุดทักข้อความมาบอกพ่อว่า หนูไม่ไหวแล้ว แล้วก็ขาดการติดต่อไปเลย ชื่อนางสาวพิมพ์ชนก จันบุตรตา ชื่อเล่นว่าน้องแพรว อายุ 31 ปี เป็นคน จ.สระแก้ว
เข้าไปเช็คดูใน facebook เห็นถ่ายรูปหน้าโรงพยาบาลเชียรใหญ่ แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเลย ใครพบเห็นรบกวนติดต่อมาด้วยนะคะ 092-370-7159 แม่เป็นห่วงมากๆ ค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยไม่รู้เป็นตายยังไง