ไปกันใหญ่ นรินทร แจงแล้ว ปมนักดำน้ำ ถูกแบน ถ้ำหลวง จ่อฟ้อง-ผู้ใหญ่รู้แล้วเร่งจัดการ

จากกรณี มีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่า ศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (ศอร.) ประกาศห้ามบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่ ได้แก่ Mr. Ben Raymemants นักดำน้ำเบลเยี่ยม ซึ่งเป็น ครูดำน้ำ Blue Label Diving company based in Rawai Phuket เนื่องจากพบว่าให้ข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความสับสนในพื้นที่ นั้น

โดยพบว่า เป็นหนึ่งในทีมนักดำน้ำ ของ เอ๋ นรินทร ซึ่งก่อนหน้านี้ ทีมนักดำน้ำ เอ๋ นรินทรได้เดินทางกลับไปแล้ว เนื่องจากสามารถปฏิบัติการค้นหา ทั้ง 13 ชีวิตจนพบแล้ว แต่ล่าสุด เฟซบุ๊ก นรินทร ณ บางช้าง

โพสต์เฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 7 ก.ค. พร้อมภาพกับทีมงาน และข้อความว่า “11:05 น. นักดำน้ำถ้ำ #ทีมนรินทร กลับถ้ำหลวงอีกครั้ง มาส่งกันทั้งบ้านเลย ขอขอบคุณ #AirAsia ที่สนับสนุนตลอดการเดินทาง #ถ้ำหลวง #ทีมนรินทร #CaveDiverTeam” หลังได้รับการประสานงานให้กลับมาปฏิบัติภารกิจอีกครั้งในวันที่ 7 ก.ค. 61 ซึ่ง Ben Raymemants ก็ได้ตีตั๋วบินจากฟิลิปปินส์กลับมายังประเทศไทยอีกครั้ง แต่เมื่อเดินทางมาถึงถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย กลับพบว่ามีติดประกาศห้าม Ben Raymemants (เบน เรย์เมนันต์ส) เข้าไปในพื้นที่กู้ภัยถ้ำหลวง

ทั้งนี้มีคนเข้าไปสอบถามจำนวนมากว่า เพราะเหตุใด ทีมนรินทร จึงถูกสั่งห้ามดังกล่าว ซึ่ง เอ๋ นรินทร ก็เข้ามาบอกว่า “มาถึงก็เพิ่งทราบเรื่องค่ะ งงมากค่ะ รอก่อนนะคะ กำลังหาความจริงเช่นกันค่ะ นั่นซิคะ งง คุณเบนไม่เคยมีปัญหากับใครเลยค่ะ สุภาพมากๆๆ เดินผ่านผู้ใหญ่ยังค้อมตัวเลยค่ะ ทางเราเลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ”

ล่าสุด วันที่ 8 ก.ค. เอ๋ นรินทร โพสต์ข้อความชี้แจงดังนี้ “09:30 น. ขออนุญาตชี้แจ้งนะคะ เอ๋ว่าเรื่องเบนมันจะไปกันใหญ่แล้ว มันลามมาถึง ทีมนรินทร ถูกแบน ห้ามเข้าพื้นที่ อันนี้ไม่จริงนะคะ ทีมนรินทร ยังคงทำหน้าที่สนับสนุนอุปกรณ์ และบุคลากรตามปกตินะคะ หนึ่งเลยคือ ตั้งแต่เจอน้องๆ ทางเอ๋และทีมบางคนได้กลับกรุงเทพ บางคนยังทำงานอยู่ในนั้น รวมถึงอุปกรณ์ของคุณเบน คุณเป้ คุณปอ คุณต่อ ก็ยังอยู่ในนั้นอีกมากมาย ส่วนคุณเบนไปฟิลิปินส์ กำหนดกลับของคุณเบนคือวันที่ 14 นี้ และคืนวันที่ 6 ประมาณ 4-5 ทุ่ม หน่วยปฏิงานในถ้ำโทรหาคุณเบน เป็นการส่วนตัว ต้องการให้คุณเบนกลับมา คุณเบนจึงตัดสินใจทิ้งงานที่ฟิลิปินส์บินมาด่วน และเราก็รีบมา

แต่เมื่อมาถึงก็เจอเรื่องที่ไม่คาดคิด ไม่ทราบว่าใครทำ และไม่ทราบเหตุผล เอ๋จึงยังไม่ให้คุณเบนเข้าไป เพราะไม่อยากให้เค้าเสียใจ ในขณะที่เค้าตั้งใจมากช่วยเด็กๆ ส่วนคุณเป้ก็รีบเข้าไปหาหน่วยซีลในทันทีที่มาถึง อยากให้ทุกท่านลองพิจารณาดูสักนิด ว่า

ประกาศไม่ใช่ประกาศอย่างทางการ เพราะไม่มีหัวกระดาษ หรือลายเซ็นผู้ว่าฯ ขนาดบัตรห้อยคอยังต้องมีลายเซ็นเลย แล้วก็เอาไปเผยแพร่กัน โดยไม่มีเหตุผลในการห้ามเข้า เขียนเป็นลายมือง่ายๆ เพื่อทำลายชื่อเสียงคุณเบน มันถูกต้องแล้วหรือไม่ ทำไมตอบแทนคนดีๆ แบบนี้ และแน่นอนที่สุด ทันทีที่รู้ตัวคนทำ คุณเบนเตรียมฟ้องให้ถึงที่สุดค่ะ ตอนนี้เรากำลังตามล่าคนที่ทำเรื่องนี้อยู่นะคะ

ทางผู้ใหญ่ก็เพิ่งทราบเรื่อง และบอกให้คุณเบนใจเย็นๆ เดี๋ยวจะจัดการให้ค่ะ

ส่วนรูปที่เห็นนี้คือรูปเมื่อเช้า คุณเป้กำลังนำของไปสนับสนุนหน่วยซีลเพิ่มตามปกติค่ะ

Thank you Steve Burton from Samui Easy Tec Pattaya for O2 Booster and Full Face Mask

โปรดใช้วิจารณญาณในการเสพสื่อนะคะ

ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ

