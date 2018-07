นักสำรวจฮีโร่ถ้ำหลวง แขวะเรือดำน้ำอีลอน มัสก์ ชี้มาไทยแค่โปรโมทตัวเอง!

Cave rescuer slams Elon Musk's submarine idea

"It wouldn't have made the first 50 meters into the cave… Just a PR stunt"Billionaire tech entrepreneur Elon Musk sent a "kid-size submarine" to help the 12 boys trapped in the Thai cave. Vern Unsworth, who was involved in the rescue operation, rejected the idea completely. https://cnn.it/2zDRcuU

