ดราม่าระอุ! เคนลี Take Me Out ทำร้ายร่างกายแฟน สาวเข้าไปช่วย โดนหาว่าเสื-ก

ดราม่าระอุ! เคนลี Take Me Out ทะเลาะ-ทำร้ายร่างกายแฟน สาวเข้าไปช่วย โดนหาว่าเสื-กไม่พอ ยังปรี่ประชิดตัว ท้าก็มาดิ สาวโต้อย่าเก๋าชีวิตพรุ่งนี้ตื่นมาจะอาย

หนึ่งในกระแสไวรัลที่ชาวเน็ตแห่ให้ความสนใจกันอย่างล้นหลาม คงหนีไม่พ้น เคนลี เทคมีเอาท์ ที่มีวีรกรรมสุดแสบกับข่าวฉาวสนั่น 3 ปีซ้อน ทั้งโกงเงินลวงซื้อไอโฟน ตุ๋นลงทุนทำธุรกิจร้านสะดวกซื้อ แถมโดนแฉยับหลอกเงินผู้หญิงมากกว่า 70,000 บาท

ล่าสุด มีพลเมืองดีรายหนึ่งออกมาแฉพฤติกรรมทำร้ายร่างกายแฟนสาวของฝ่ายชาย โดยสาวในคอนโดแห่งหนึ่ง ได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน จึงถ่ายคลิปเก็บไว้ ระบุ “ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงใครรบกวนเอาเก็บกลับบ้านพาไปพบหมอจิตเวชด่วนค่ะอย่าปล่อยออกมาเดินเพ่นพ่านเป็นภัยต่อสังคม ตบตีฉุดกระชากลากถูแฟนแบบทารุณกรรมมาก”

” ไม่ได้รู้สึกผิดหรือคิดที่จะหยุดเลยขนาดลงไปห้ามยังไม่เลิกบีบคอแฟน และข่มขู่ตลอดเวลา ดูเอาตามคลิปละกันขี้เกียจพูดเยอะ ปล . สรุปจ้างรปภ.มาดูแลความปลอดภัยเราหรือเราดูแลรปภ.กันแน่ ให้แจ้งตำรวจก็ไม่แจ้ง ให้ลูกบ้านขึ้นไปนอนอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลย แถมไม่เข้าระงับเหตุจนผู้หญิงเจ็บตัวหนักมาก จ้างมาเพื่อ”



ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าตกใจเป็นอย่างยิ่ง หนุ่มจิกผม ฉุดกระชากลากถูแฟนสาวไปมาบนพื้นจนเสื้อขาด ทำให้สาวตะโกนให้ รปภ. มาช่วย จากนั้นจึงรีบลงมาจากห้องเพื่อเข้าช่วยเหลือฝ่ายหญิง โดยเจรจาให้ทั้งเคนลีและแฟนแยกกันดีกว่า เหตุเมาทั้งคู่ พร้อมกล่าวว่าอย่าคิดว่าเป็นแฟนแล้วจะทำผู้หญิงได้

ทว่าเหตุการณ์พีกถึงขนาดที่ว่าเคนลีจะเข้าไปทำร้ายร่างกายสาวที่เข้ามาช่วยเหลือ โดยการผลักผู้หญิงและบอกว่า “มาดิ ๆ” จนรปภ. ต้องขู่จะใช้กระบองเพื่อหยุดการกระทำดังกล่าว ด้านลูกบ้านสาวทนไม่ไหวเลยเตะเคนลีเข้าไป 1 ครั้ง ลั่น “กูบอกเลย มึงทำร้ายผู้หญิง กูเห็นมึงลากผู้หญิง กูถ่ายคลิปไว้หมดแล้ว”

ในคลิปดังกล่าว สาวได้บอกให้หนุ่มเคนลีว่ากลับไปบ้านเถอะ แล้วอย่าเก๋าชีวิตพรุ่งนี้ตื่นมาจะอาย ซึ่งหนุ่มเคนลีโต้กลับว่า ไม่อาย ไม่ได้ไปแตะตัวฝ่ายหญิงสักนิด ส่วนเรื่องการทำร้ายร่างกายแฟนสาวก็ให้แฟนไปแจ้งความเอง

เคนลียังคงเถียงกับลูกบ้านไม่หยุด พร้อมบอกว่าสาวไม่ใช่เจ้าของที่คอนโดเป็นเพียงผู้พักอาศัย ท้าให้สาวตบตนเองจนสาวทนไม่ไหวถามหนุ่มโตมาจากอะไร ทำไมทำตัวแย่แบบนี้และบอกให้รปภ. แจ้งความกับตำรวจ เมื่อตำรวจมาถึง แฟนสาวของเคนลีเริ่มได้สติก็เล่าว่า ทั้งสองคนไปเที่ยวกันและมีหนุ่ม lgbtiqn+ มาจีบเคนลี แฟนที่ไปเที่ยวด้วยรู้สึกไม่พอใจเลยต่อว่าเคนลีที่ไม่เคารพตนเองตลอดเวลาที่นั่งบนรถ

ทำให้เคนลีเริ่มโมโหว่า ตัวเขาไม่ได้อะไรกับคนที่มาจีบ ทำไมต้องมายัดเยียด ฝ่ายแฟนสาวได้ขอโทษแล้วแต่เคนลี จิกหัวลงจากรถและทำร้ายร่างกายจริง ซึ่งสาวยอมรับว่าตัวเองเมา และไม่ขอแจ้งความ ไม่ขอไปโรงพักเพื่อเอาผิดในวันเกิดเหตุ ถ้าจะต้องแจ้งความจะไปในวันที่ตนเองสะดวก ซึ่งทางเคนลีบอกว่าลูกบ้านที่เข้ามาช่วย “อย่าเพิ่งเสือกได้มั้ย พี่เป็นคนนอก” “เขาทำร้ายร่างกายผมก่อน ไปดูกล้องวงจรปิดได้ ผมขอแจ้งความ”

คลิปวิดีโอต่อมา หนุ่มเคนลีปรี่เข้าไปประชิดสาวที่ให้ความช่วยเหลือ พร้อมบอกว่า “มาดิ มา ๆ ไม่ได้แตะตัวฝ่ายหญิงก่อน” แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาห้ามก็ไม่หยุดการกระทำที่คุกคามฝ่ายหญิง แถมยังมีท่าทีทำร้ายร่างกายตำรวจอีกด้วย โดยกล่าวว่า “มาเปล่า มาได้นะ”

นับตั้งแต่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ก็กลายเป็นกระแสไวรัลที่มีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์จนมียอดแชร์มากกว่า 45,000 ครั้ง ทางด้านผู้เห็นเหตุการณ์อีกคนกล่าวว่า “ผู้ชายแบบนี้เรียกว่าอะไรดี เหตุเกิดละน้องสาวเราเป็นคนลงไปช่วย สำหรับคอมเมนต์หรือคำถามที่ว่า ช่วยเสร็จเค้าจะกลับไปดีกันไหม”

“ส่วนตัว เราคิดว่า ถ้ามีเหตุอะไรแบบนี้เกิดขึ้นต่อหน้า เจอคนโดนทำร้ายร่างกายก็คงหาทางเข้าไปช่วยก่อน อย่าคิดว่าเรื่องผัวเมียแล้วจบเรื่องเราจะเป็นหมาไหม คิดดูว่าถ้าไม่ช่วย มันอาจเกิดเหตุร้ายแรงมากกว่านี้ก็ได้ อย่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเรา ไม่ยุ่งดีกว่า อย่างน้อยก็ต้องหาวิธีเข้าไปช่วย หรือระงับเหตุ”

นอกจากนี้ สาวยังอัปเดตว่าหนุ่มเคนลีได้โทรมาขอให้ลบคลิป ระบุ “ล่าสุด โทรมาขอให้ลบคลิปที่ลงเพราะกลัวพ่อแม่เห็น ขนาดตัวเองยังไม่รักเลยก็ไม่แปลกเลยที่โดนแบบนี้ #บอกแล้วใช่มั้ยว่าตื่นมาจะอายนะ”

ขอบคุณที่มาจาก Tan Tan Tan

ข่าวที่เกี่ยวข้อง