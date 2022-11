Isaan Record ออกแถลงการณ์ ร้องปล่อยสื่อพลเมือง หลังโดนจับระหว่างรายงานสด เหตุตำรวจสลายชุมนุมกลุ่มราษฎรหยุด APEC 2022 ขอจนท.รับผิดชอบ

วันที่ 18 พ.ย.2565 สำนักข่าว The Isaan Record เรียกร้องปล่อยตัวนักข่าวพลเมืองทันที ขณะถูกจับระหว่างรายงานสดเหตุการณ์ตำรวจสลายชุมนุมกลุ่มราษฏรหยุด APEC 2022 ที่ถนนดินสอ

โดยแถลงการณ์ The Isaan Record เรื่อง เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หยุดทำร้ายนักข่าวและให้ปล่อยตัวนายวรัญญู คงสถิตย์ธรรม หรือ บุ๊ค นักข่าวพลเมือง The Isaan Record ทันที กองบรรณาธิการ The Isaan Record รู้สึกเศร้าสลดกับเหตุการณ์ที่นักข่าวพลเมืองของเรา คือ นายวรัญญู คงสถิตย์ธรรม หรือ บุ๊ค ที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการให้รายงานการชุมนุมของกลุ่มราษฎรหยุด APEC 2022 ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

แต่เมื่อเวลา 12.40 น.ขณะที่นายวรัญญูกำลังรายงานสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก The Isaan Record (ภาษาไทย) บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน (คฟ.) ได้ตรงเข้าทำร้ายนายวรัญญูและเพื่อนนักข่าวอีกหลายสำนักข่าวจนได้รับบาดเจ็บ ซึ่งขณะถูกทำร้ายนายวรัญญูได้ตะโกนว่า “เป็นผู้สื่อข่าวครับ” แต่ก็ยังถูกทำร้ายและถูกจับตัวไปดำเนินคดีที่ สน.ทุ่งสองห้อง

กองบรรณาธิการ The Isaan Record ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ความรุนแรงกับสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่รายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมทุกรูปแบบและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวนายวรัญญู คงสถิตย์ธรรม หรือ บุ๊ค โดยเร็วที่สุด พร้อมกันนี้ขอให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้นายวรัญญูเป็นผู้เข้าอบรมการเป็นผู้สื่อข่าวพลเมือง สังกัดสำนักข่าว The Isaan Record เพื่อต้องการฝึกฝนให้ผู้สนใจเป็นสื่อมวลชนเข้าร่วมในหลักสูตรการรายงานข่าวเพื่อลดความขัดแย้งและสร้างสะพานให้เกิดบรรยากาศของประชาธิปไตยในสังคมไทย

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับนายวรัญญูไม่ใช่การสร้างสะพานที่ลดความขัดแย้ง เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เห็นความสำคัญของสื่อมวลชน ดังนั้นจึงขอให้เจ้าหน้าที่เคารพการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนทุกแขนง เพราะ “เสรีภาพสื่อ คือ เสรีภาพประชาชน” ด้วยจิตคารวะ กองบรรณาธิการ The Isaan Record วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565