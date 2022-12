จากใจลูกถึงพ่อ สดุดีเต็มหัวใจ ช่วยคนอื่นจนวินาทีสุดท้าย สมเกียรติชายชาติทหารมาก

หลังเกิดเหตุ เรือหลวงสุโขทัย อับปาง เมื่อช่วงค่ำวันที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตที่เป็นกำลังพลแล้ว 6 ราย และยังมีผู้สูญหายที่ยังหาไม่พบอีก 23 ราย ซึ่งทางกองทัพเรือได้สนธิกำลังกับทุกภาคส่วนในการออกค้นหาผู้สูญหายในทะเลตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 22 ธ.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากพบร่างผู้เสียชีวิต ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ พ.จ.อ.อำนาจ พิมที พลขับรถ หมู่ตรวจการณ์หน้าที่ 1 กองร้อยรักษาฝั่งที่ 2 กองพันรักษาฝั่งที่ 12 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หลังพบร่างและตรวจยืนยันอัตลักษณ์บุคคลสำเร็จ

ล่าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Passakorn Pimtee” ซึ่งเป็นลูกชายของ พ.จ.อ.อำนาจ ได้โพสต์ไว้อาลัยผู้เป็นพ่อว่า “ช่วยคนอื่นจนวินาทีสุดท้ายเลยนะพ่อ สมเกียรติชายชาติทหารมาก เอิร์ธภูมิใจในตัวพ่อนะ ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกทหารเรือที่ชื่อว่า พ.จ.อ.อำนาจ พิมที #คืบก็ทะเลศอกก็ทะเล #หลับให้สบายนะครับคุณพ่อ #เอิร์ธจะดูเเลเเม่กับน้องเอง #เรือหลวงสุโขทัย #รักพ่อเสมอนะครับ”

จากนั้นวันนี้ก็ได้โพสต์อีกว่า “กลับบ้านเรากันนะพ่อ พ.จ.อ.อำนาจ พิมที My super daddy I’m very proud of you #เหตุการเรือหลวงสุโขทัยผมจะจำไม่ลืม #คิดถึงคนบนฟ้า #ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อ”