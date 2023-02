รวมประเด็นดราม่าในวงการบันเทิงของ ‘มิว ศุภศิษฏ์’ นักร้อง-นักแสดงดัง ที่ปังจากซีรี่ส์วาย แต่กลับฟาดสาววายกระเด็นด้วยคำพูดเดือด

มิว ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ เป็นที่รู้จักจากการแสดงบทบาทตัวเอกในซีรี่ส์วายเรื่อง ‘เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดี ๆ’ ในปี 2562 คู่กับ กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ จนมีกระแสคู่จิ้น มิว-กลัฟ โด่งดังข้ามประเทศ ก่อนที่จะทั้งคู่จะแยกย้ายกันไปเติบโตในทางของตัวเอง ล่าสุด ‘มิว ศุภศิษฏ์’ เจอดราม่าโดนทัวร์ลงแบบเต็ม ๆ หลังทวีตเดือด ฟาดสาววายแบบเต็มเหนี่ยว กรณีโดนพาดพิงชีวิตส่วนตัวจากประเด็นคู่จิ้นไม่จบไม่สิ้น

แต่รู้หรือไม่ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หนุ่มมิวเจอดราม่า วันนี้ข่าวสดเลยจะสรุปให้ว่าชีวิตในวงการที่ผ่านมาของหนุ่มมิวเจอดราม่าอะไรมาบ้าง

ไม่กักตัวในช่วงโควิด-19 (2563)

ในช่วงต้นปี 2563 สถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้น แต่ยังคงมีมาตรการกักตัว 14 วัน หากเดินทางออกนอกประเทศ แต่คู่จิ้นขณะนั้นอย่าง มิว-กลัฟ กลับไม่ยอมกักตัวให้ครบ หลังกลับจากประเทศฟิลิปปินส์ โดยหนุ่มมิวกล่าวว่า “ตอนกลับมาไปตรวจแล้วไม่เป็น ทราบดราม่า แต่ไม่เข้าโซเชียล เพราะติดเกม” อ่านเพิ่มเติม

เซอร์วิสเกินเหตุออกแนวอนาจาร (2563)

เข้าสู่ช่วงกลางปี 2563 กระแสคู่จิ้น มิว-กลัฟ ก็ยังปังแบบฉุดไม่อยู่ ทั้งคู่ออกอีเวนท์รับงานคู่โฆษณากันแบบรัว ๆ จนเจอดราม่าลูกใหญ่ โดนชาวเน็ตวิจารณ์ว่ารับงานอนาจาร ขายจิ้นเกินเหตุ จากกรณีโฆษณาซักผ้าที่มีท่าทางล่อแหลม อีกทั้งยังมีอีเวนท์ที่โชว์แค่เงาทำท่าทางชวนคิดลึก อ่านเพิ่มเติม

ก็อป MV ศิลปินคนอื่น (2564)

เข้าสู่ช่วงต้นปี 2564 ได้ไม่นาน หนุ่มมิวก็โดนดราม่าอีกครั้ง กลับปมชาวเน็ตกล่าวหาว่า MV โคฟเวอร์เพลง Afterglow – Ed Sheeran ของหนุ่มมิวเลียนแบบ MV เพลงโคฟเวอร์ของ แจฮยอน วง NCT ไอดอลดังเกาหลีใต้ในเพลง I Like Me Better – Lauv อ่านเพิ่มเติม

โดนขุดอดีตกล่าวหาเคยคุกคามเพื่อนร่วมงาน

เรียกว่าเป็นดราม่าที่มาพร้อมกัน เมื่อชาวเน็ตขุดคุ้ยอดีตของหนุ่มมิวว่าเมื่อปี 2018 มิวนั้นได้แสดงการคุกคามทางเพศกับอดีตคู่จิ้นจากซีรีซ์ “What The Duck รักแลนดิ้ง” ซึ่งในอดีตนั้นคู่จิ้นคนดังกล่าวเคยได้ออกมา ไลฟ์ชี้แจง ทั้งน้ำตา อ่านเพิ่มเติม

แต่ดราม่าต่าง ๆ ที่ผ่านมาก็ดูจะไม่ได้กระทบอะไรกับหนุ่มมิวทั้งสิ้น เพราะเจ้าตัวไปได้ดีสุด ๆ ในเส้นทางนักร้อง มิวเปิดตัว MewSuppasit Studio ในปี 2563 จากนั้นก็ออกเพลงมาตลอดถึงปัจจุบัน ได้ร่วมงานกับศิลปินระดับโลกอย่าง HONNE, แซมคิม, ซูโฮ EXO และเคยติดชาร์ต Billboard หลายครั้ง

ฟาดสาววายไม่มีการศึกษา-แยกแยะไม่ได้ (2566)

กระทั่งเข้าสู่ต้นปี 2566 ก็ดูเหมือนหนุ่มมิวจะเจอมรสุมดราม่าครั้งใหญ่ เมื่อเจ้าตัวทวีตเดือดฟาดแฟนคลับบางกลุ่มที่ไม่จบกับชีวิตส่วนตัวของเขา และยังคงไม่เลิกอินกับคู่จิ้นมิว-กลัฟ แต่ดูเหมือนจะใช้คำพูดที่รุนแรงไปหน่อย ทัวร์เลยลงอ่วม อ่านเพิ่มเติม