แฟนคลับเดือดทั่วโลก ! หลังละครของจีนเรื่อง Justice In the Dark ใช้รูปของ ‘โรเซ่ BLACKPINK’ ไปยกตัวอย่างเป็นหญิงสาวขายบริการ

กลายเป็นเรื่องราวเดือดบนโลกออนไลน์ หลังชาวเน็ตจีนพบว่าทีมงานของ ‘Gwangyeon’ (#光渊) หรือละครดราม่าจีน (Justice In the Dark) ใช้ รูปของโรเซ่ BLACKPINK ในละครและเขียนว่า ‘s#x worker’ และจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับคำขอโทษ แฟน ๆ โกรธมากเกี่ยวกับผลงานชิ้นนี้

หลังจากเกิดประเด็นขึ้น ทางทีมงานในลบฉากนี้ในละครออกไปแต่ไม่ได้ออกมากล่าวขอโทษ ทางทีมผู้ผลิตโดยตรงยังคงเงียบเฉย ที่ออกมาแสดงความรู้สึกผิดมีเพียงทีมงานฝ่ายศิลป์เท่านั้น

เมื่อเรื่องราวได้ถูกเผยแพร่ออกไป แฟน ๆ ทั่วโลกจึงแสดงความไม่พอใจ พากันเทรนด์ THEY NEED TO APOLOGIZE #PROTECTROSÉ ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ ความเห็นหนึ่งกล่าวว่า “แม้จะรู้ว่าโรเซ่คือใคร ทีมงานก็ยังใช้ภาพลักษณ์ของโรเซ่ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ไม่มีคำขอโทษจากทีมงานอย่างเป็นทางการ ในขณะที่ทีมศิลป์ของพวกเขาได้ออกแถลงการณ์ขอโทษ พวกเขาจำเป็นต้องขอโทษ”

อีกเสียงบอกว่า “ฉันไม่สนหรอกว่าคุณจะลบฉากนั้นออกไป แม้กระทั่งการคิดจะทำอะไรแบบนั้นมันดูไร้สาระมากสำหรับฉัน และที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องขอโทษโรเซ่”