ชนะแล้ว “เอ็ด ชีแรน” พ้นข้อกล่าวหาลอกเลียนแบบเพลง Let’s Get It On เพื่อสร้างเพลงฮิต Thinking Out Loud หลังเดิมพันด้วยความฝัน สาบานจะเลิกทำเพลงถ้าแพ้คดี

วันนี้ (5 พ.ค. 66) มีรายงานว่า “เอ็ด ชีแรน” (Ed Sheeran) พ้นข้อกล่าวหาว่าลอกเลียนแบบเพลง Let’s Get It On เพลงโซลสุดคลาสสิกของ “มาร์วิน เกย์” (Marvin Gaye) เพื่อสร้างเพลงฮิต Thinking Out Loud

รายงานจาก 1news ว่า “เอ็ดเวิร์ด คริสโตเฟอร์ ‘เอ็ด’ ชีแรน” หรือที่ทุกคนคุ้นหูกับชื่อ “เอ็ด ชีแรน” นักร้องวัย 32 ปี ปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อข้อกล่าวหาว่าเพลงฮิต Thinking Out Loud ของเขา ขโมยองค์ประกอบดนตรีจากเพลง Let’s Get It On ของ “มาร์วิน เกย์”

‘เอ็ด ชีแรน’ ต้องเผชิญกับคดีฟ้องร้องมูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์ โดยทายาทของ “เอ็ดเวิร์ด ทาวน์เซนด์” (Edward Townsend) ผู้ร่วมประพันธ์บทเพลงดังกล่าวนั้น

‘เอ็ด ชีแรน’ กล่าวว่า “ผมเป็นแค่ผู้ชายที่มีกีตาร์ ที่ชอบแต่งเพลงให้ผู้คนได้เพลิดเพลิน” ก่อนฟาดด้วยคำสุดปังว่า “ผมไม่ใช่และจะไม่ยอมให้ตัวเองเป็นกระปุกออมสินเด็ดขาด”

ทนายความของ ‘เอ็ด ชีแรน’ กล่าวว่าคดีนี้ “ไม่ควรถูกหยิบยกขึ้นมา” ด้วยซ้ำ และนักร้องดังก็เดิมพันอาชีพของเขากับผลการตัดสินคดีด้วย โดยเขากล่าวในระหว่างคดีนี้ว่า “สาบานจะเลิกทำเพลง ถ้าแพ้คดี”

‘เอ็ด ชีแรน’ ถึงกับโผกอดทนายความของเขา เมื่อมีการอ่านคำตัดสินหลังจากการพิจารณาของคณะลูกขุนสามชั่วโมง งานนี้เจ้าตัวโล่งใจ กล่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังคำตัดสินว่า “ดูเหมือนว่าผมจะไม่ต้องเลิกงานประจำ”

อย่างไรก็ดี ในเดือนเมษายนปีที่แล้ว ‘ชีแรน’ ก็ชนะคดีลิขสิทธิ์เช่นกัน หลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าลอกเลียนแบบเพลง “Oh Why” ของ Sami Chokri ในปี 2015 เพื่อแต่งเพลง “Shape of You” นับว่าผ่านพ้นมรสุมไปอีกครั้ง โดยมีแฟนๆร่วมส่งกำลังใจ

ที่มา : 1news, independent