คนชอบแคะ แกะเกาจมูกระวัง! หมอธีระเผยผลวิจัยจากเนเธอร์แลนด์ พบอาจเสี่ยงติดเชื้อ “โควิด-19” เพิ่ม 3.8 โดยไม่รู้ตัว อันตรายกว่าที่คิด

เรียกว่าพฤติกรรม “แคะจมูก” อาจเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่เรามองว่าเป็นเรื่องปกติ ที่สามารถทำได้ จนบางคนทำติดเป็นนิสัย แคะจนเป็นแผล แต่ใครจะรู้ล่ะว่า เป็นการทำร้ายร่างกาย นำเชื้อโรคเข้าสู่โพรงจมูกโดยตรง





โดยล่าสุด “ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์” คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับเรื่องการแคะจมูก เนื่องจากมีผลการศึกษาพบ ทำให้เสี่ยงต่อกาารติดเชื้อโควิด19 (Covid -19) ได้

“การแคะจมูก งานวิจัยล่าสุดจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการแพทย์ PLOS ONE วันที่ 2 สิงหาคม 2023 ศึกษาในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 219 คนในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 2 แห่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อดูว่ามีปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมส่วนตัวอะไรบ้าง ที่จะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19

พบว่า กลุ่มที่มีพฤติกรรมแคะจมูก (nose picking) จะมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยเสี่ยงกว่ากลุ่มที่ไม่แคะจมูก 3.8 เท่า ในขณะที่พฤติกรรมอื่น เช่น การกัดเล็บ การใส่แว่น และการไว้หนวดเครานั้น ไม่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19

หากพิจารณาตามหลักการ และธรรมชาติของการเกิดโรคแล้ว เราย่อมทราบกันดีว่า การล้วงแคะแกะเกาบริเวณอวัยวะที่เสี่ยงสำหรับการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ เช่น จมูก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินหายใจนั้น เป็นความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ก็ช่วยยืนยัน และเน้นย้ำเรื่องนี้ให้อีกครั้ง

จบช่วงหยุดยาว 6 วันแล้ว สำหรับคนที่เดินทางท่องเที่ยว หรือไปกิจกรรมงานบุญต่างๆ ที่มีความแออัดมา ควรคอยสังเกตอาการของตนเองด้วยในช่วงสัปดาห์ หากไม่สบายควรแยกตัวจากคนใกล้ชิด และไปตรวจรักษา

ประเมินว่า หลังช่วงหยุดยาว น่าจะมีเคสเพิ่มขึ้น แต่น่าจะไม่มากเท่าหลังสงกรานต์ที่จำนวนเคสรอบสองสัปดาห์เคยเพิ่มขึ้นถึง 4.8 เท่า การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก

อ้างอิง

Why not to pick your nose: Association between nose picking and SARS-CoV-2 incidence, a cohort study in hospital health care workers. PLOS ONE. 2 August 2023″