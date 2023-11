ย้อนคำตอบคว้ามง! เจาะลีลาการตอบ Sheynnis Palacios มิสนิการากัว เจ้าของมงกุฎ Miss Universe 2023

จบไปแล้วกับเวทีประกวด Miss Universe 2023 รอบสุดท้ายกับ 86 สาวงามทั่วโลกพร้อมแล้ว ณ ยิมเนเซียมแห่งชาติ โฆเซ อาโดลโฟ ปิเนดา ในกรุงซานซัลวาดอร์ ประเทศเอลซัลวาดอร์ ที่แฟนนางงามทั่วโลกต่างลุ้นระทึกกันสุดขีด

สาวงามที่คว้ามงกุฎครั้งที่ 72 คือ เชย์นิส ปาลาซิออส มิสนิการากัว Miss Universe Nicaragua 2023 ที่เป็นหนึ่งในตัวเต็งที่อยู่ในลิสต์ TOP 5 ของหลาย ๆ โพล แถมยังเป็นสาวนิการากัวคนแรกที่ชนะการประกวด Miss Universe

เชย์นิส ปาลาซิออส คว้ามงกุฎ Miss Universe 2023 ด้วยการตอบคำถามของเธอในช่วงคำถามและคำตอบสุดท้าย ที่ถามว่า “ถ้าคุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในหนึ่งปี หากคุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้หนึ่งปีโดยสวมรองเท้าของผู้หญิงอีกคน คุณจะเลือกใครและเพราะเหตุใด”

โดยเชย์นิสตอบว่า “ฉันจะเลือก แมรี่ โวลสโตนคราฟต์ (Mary Wollstonecraft) เพราะเธอเปิดพื้นที่และให้โอกาสผู้หญิงมากมาย ซึ่งสิ่งที่ฉันอยากจะทำคือ ฉันอยากให้เปิดทางช่องว่างของรายได้ เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนสามารถทำงานได้ในมากขึ้นในทุกสถานที่ที่พวกเธอเลือกทำงาน เพราะไม่มีข้อจำกัดสำหรับผู้หญิง นั่นคือปี 1750 ตอนนี้ในปี 2023 เรากำลังสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้ง”

แมรี่ โวลสโตนคราฟต์ คือ นักเขียนหญิงยุคปฏิวัติฝรั่งเศสผู้ต้องเผชิญกับชะตากรรมเจ็บปวด เธอเป็นนักเฟมินิสต์ต้นแบบ หรือ ‘โปรโตเฟมินิสต์’ และนักต่อสู้เรียกร้องสิทธิสตรีคนแรก ๆ ของโลก มีผลงานเล่มแรกคือ Mary : A Fiction ในปี 2331 และมีผลงานชิ้นสำคัญและมีอิทธิพลที่สุดของเธอ คือ A Vindication of the Rights of Woman ตีพิมพ์ในปี 2335 เป็นเสมือนการทิ้งระเบิดลงกลางสังคมยุโรป

ส่วนในคำถามรอบ 3 คนสุดท้าย เธอได้คำถามว่า คุณสมบัติและค่านิยมใดที่แนะนำให้คุณเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น โดยเชย์นิสตอบว่า “คุณสมบัติที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับฉันและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงหลายล้านคน คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการสามารถชื่นชมสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ทั้งหมดได้ เพราะนั่นคือสิ่งที่มีค่าที่สุด นั่นคือแก่นแท้ของการเป็นมนุษย์”