กัน จอมพลัง ลั่นเพื่อความสบายใจของทุกคน จะเปลี่ยนมูลนิธิอื่นรับช่วงต่อ แทนของธรรมนัส ยันทรัพย์สินไม่ได้มีเยอะ ถ้าจ่ายตามโครงการที่วางไว้ จะติดลบหลักสิบล้าน
วันที่ 22 ต.ค. 2568 นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องข้อบังคับของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ข้อที่ 39 ซึ่งระบุว่าถ้าต้องเลิกล้ม ทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ว่า เราตั้งมูลนิธิมาก่อนตึก สตง.ถล่ม ตนกับ ร.อ.ธรรมนัส เจอกันเรื่องการช่วยเหลือสังคม การจะตั้งมูลนิธิ ตนก็ขอคำปรึกษาจากเขา และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิว่าต้องทำอะไรบ้าง ก็ขอคำแนะนำ ซึ่งเป็นระเบียบที่ต้องให้ลง
กัน จอมพลัง กล่าวต่อว่า เราก็ไม่คิดจะล้มเลิกอะไร จึงใส่ไป แต่ด้วยความไม่ได้คิดว่าจะมีวันนี้ ไม่ได้ตั้งใจจะล้มเลิก ถ้าวันใดวันหนึ่งตนไม่อยู่ มูลนิธิก็ต้องขับเคลื่อนต่อไป แต่พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ดี วันนี้ตนอาจไม่ได้ทำผิดอะไร แต่อาจไม่ได้ถูกใจหลายๆ คน ตนเป็นคนที่ฟังคน ถ้าทุกคนรู้สึกไม่สบายใจ ตนก็ให้เปลี่ยนไปทำในมูลนิธิที่หลายคนอาจจะมีความสบายใจ ตนไม่ได้มีเจตนาว่าจะยกเลิก ทุกวันนี้ก็ยังไปต่อ
กัน จอมพลัง กล่าวอีกว่า ภาพรวมวันนี้ตามโครงการที่เราวางไว้ หรือเงินรอจ่ายตอนนี้ มูลนิธิติดลบหลักสิบล้าน ไมใช่เงินติดลบ ตอนนี้อาจจะยังมีเงินอยู่ แต่ถ้าเรานำไปจ่ายในโครงการที่เราสร้างถนนอะไรต่างๆ ถ้าเราไม่ได้เปิดบริจาคเพิ่มเลย ตอนนี้ก็จะติดลบ เราไม่เคยซื้อทรัพย์สินเป็นชื่อคนอื่นเลย ทรัพย์สินมูลนิธิก็ไม่ได้มีเยอะแยะ มีแต่รถ เงินทุกบาททุกสตางค์ก็เอาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงแนวทางที่จะมีการเปลี่ยนชื่อของผู้รับกรรมสิทธิ์ต่อ กัน จอมพลัง กล่าวต่อว่า ตนเน้นว่าเปลี่ยนตามความสบายใจของทุกคน แต่ไม่ใช่ว่าเราจะเอาเงินไปให้เขา เพราะเราไม่ได้มีเป้าหมายจะล้มเลิก ข้อนั้นคือถ้าล้มเลิก แต่เราไม่ได้ล้มเลิก เดี๋ยวจะเอาเป้าหมายอื่น เอาชื่อผู้รับปลายทางคนอื่นมาใส่ เพื่อให้ทุกคนสบายใจมากขึ้น
เมื่อถามว่าจะเป็นมูลนิธิใด กัน จอมพลัง กล่าวว่า เป็นมูลนิธิใหญ่และเป็นมูลนิธิระดับประเทศ เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทำมานาน ทั้งการศึกษา ความยากลำบากของประชาชน ภัยพิบัติ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามอีกว่า เรื่องที่ทนายเดชาอยากให้ตรวจสอบเจ้าของรถลัมโบร์กินีสีแดง ยินดีให้ตรวจสอบไหม กัน จอมพลัง กล่าวว่า ตนยินดี ตนอยู่ตรงนี้ โดนมาไม่รู้เท่าไรแล้ว ภาษีตนก็จ่าย ทำทุกอย่างอย่างถูกต้อง วันนี้การช่วยคนมันเหนื่อย ทุกคนเห็นไหม การที่เราจะออกมาช่วยคน การที่เราจะออกมาทำความดี สิ่งที่เราต้องเจอคืออะไรบ้าง ตนโคตรห่วงอย่างหนึ่ง ใครจะกล้าออกมาช่วยคน ใครจะกล้าออกมาทำความดี ทุกคนเห็นสิ่งที่ตนต้องเจอปะ วันนี้เรียกร้องให้ตรวจสอบ ตรวจภาษี แม้กระทั่งข้อที่ 39 ถ้าล้มเลิกมูลนิธี ซึ่งตนไม่ได้จะล้มเลิก
ทั้งนี้ ภายหลังให้สัมภาษณ์ กัน จอมพลัง ได้คอมเมนต์ผ่านเฟซบุ๊กว่า “ส่วนข้อ 39 หากเลิกมูลนิธิ กันจอมพลัง ให้ทรัพย์สินทั้งหมดย้ายไปเป็นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ก็ยังไม่ได้เลิกยังคงทำงานอยู่ และปัจจุบันไม่มีเงินออกไปที่มูลนิธิธรรมนัส เวลาจะคัดคนครับ”