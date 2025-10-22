สาวโพสต์คลิปร้องเรียน หลังขึ้นรถตู้แต่เจอพฤติกรรมสุดแย่ของคนขับ แถมไม่ยอมปิดประตูรถ ทำเอาหวาดเสียวตลอดเส้นทาง คนแห่แฉซ้ำเพียบ
วันที่ 23 ต.ค.2568 สาวผู้ใช้บริการรถตู้สาธารณะ ได้โพสต์คลิปวิดีโอ พร้อมข้อความ ลงในกลุ่ม ที่นี่ “องครักษ์” ระบุว่า “สวัสดีค่ะแอดมิน พอรู้ไหมคะ ว่าจะสามารถร้องเรียนรถตู้มศวองครักษ์ได้ที่ไหน เขาขับรถน่ากลัวมากค่ะ แถมไม่ปิดประตูรถด้วย อารมณ์ดูหงุดหงิดตลอดเวลา รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยค่ะจาดฟิวเจอร์ มามศวค่ะ พวกหนูกลัวกันมาก นั่งร้องไห้เลย จะถึงไหมคะ”
ซึ่งภายในคลิปจะปรากฏภาพ ภายในรถตู้โดยสาร และจะมีการเลื่อนกล้องไปยัง บริเวณประตูรถ ซึ่งจะเห็นว่ามีการเปิดไว้ ขณะที่รถวิ่งอยู่ ซึ่งจะมีเสียงลมดังเข้ามาภายในตัวรถ และลมที่พัดเข้ามาทำให้เส้นผมของผู้โดยสารปลิว อย่างเห็นได้ชัด
ซึ่งภายหลังที่ผู้โพสต์ได้โพสต์ลงในกลุ่ม มีผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ถึงการกระทำของรถรู้สาย(วิน)ดังกล่าว ว่ามีการขับที่อันตราย และพูดจาไม่สุภาพ อยากให้มีคนมาตรวจสอบ อาทิเช่น ใช่ขับรถแย่มาก พูดจาเหี้ยมาก ด่าผู้โดยสาร และขับรถเหี้ยได้ใจ ไม่ห่วงผู้โดยสารบนรถ ถ้าเกิดอุบัติเหตุมา ใครรับผิดชอบ ทะเลาะกับคนที่เก็บเงินผญ และเหมือนพาน ไม่น่ามาขับรถด้านบริการนะคะ เลขข้างรถ 381-1 เรื่องนี้ฉันจะแชร์
“เห็นด้วยคือไปฟิวส์เจอร์บ่อยมากๆ จะมีอยู่คันนึง ไม่ชอบแต่ก็ต้องจำใจขึ้นตลอดเลย ไม่รู้นะว่าเขาคัดกรองคนขับยังไงได้อบรมรึเปล่า การพูดการจาไม่เหมาะกับทำงานบริการ”
รอคนเปิดอยู่พอดีเลย เคยเหมือนกันค่ะ น่าจะขึ้นวันศุกร์ รถมินิบัสคิวที่1150หรือ1105นี่แหละ ไม่ได้ถ่ายทะเบียนไว้จำได้แค่เลขตั๋วที่ได้ คนขับมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
1.ขับรถเร็ว ปาดซ้ายขวาตลอด มีการเบรกอย่างรวดเร็ว คือถ้ารถหลังตามมายังไงก็มีชน
2.ใช้ถ้อยคำหาเรื่อง หยาบคาย ด่าทอ หงุดหงิดคนตลอดทางเลย
วันนั้นที่เจอก็ขับรถแย่ๆแบบนี้แหละ แล้วก็เหมือนมีคนที่นั่งข้างๆเราแอบถ่ายเขาไว้ สรุปมาลงที่ฉันจ้า มาตะคอกใส่หาว่าฉันถ่ายทำไม แทบจะจอดรถด่า คือถ้าไม่เห็นว่าเป็นอิลุงแก่กว่าก็จะด่าให้ลั่นรถอยู่หรอก ถ้าคุณไม่อยากทำงานก็นอนอยู่บ้านค่ะ งานบริการ ไม่อยากรับลูกค้าก็ออกไป
คนขับด่าพวกผมด้วยครับว่ามอง….ไร ทั้งๆที่ยังไม่มีใครมองเลย ขับรถก็เหี้ยมาก หงุดหงิดใส่ผู้โดยสารคนอื่น
และก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า ให้ร้องเรียนไปที่ 1.ร้องที่ 1584 เบอร์ข้างรถ ทะเบียนรถ ป้ายประจำตัวคนขับ 2.เจ้าของโพสต์เป็นนิสิต มศว ไหมครับถ้าใช่ร้องไปยังส่วนพัฒนากายภาพ pr swu เลย เพราะทางมหาวิทยาลัยคำนึงถึงความปลอดภัยของนิสิตเสมอ ถ้ามีเหตุการณ์เกิดบ่อยๆจะได้มีมาตรการจัดการกับทางวินรถ