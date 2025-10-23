หนุ่มผวา ผู้ใหญ่บ้าน ขู่ยัดยา 500 เม็ด ลูก 5 ขวบถาม “เราจะได้กลับบ้านไหม” เจ้าตัวโร่แจ้งความ ด้านผู้ใหญ่บ้านขอโทษ อ้างเป็นการใช้คำพูดผิดพลาด

ปราจีนบุรี – ความคืบหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ นำเสนอเรื่องราวของ นายศรายุทธ อายุ 24 ปี ถูกผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ขู่ยัดยา 500 เม็ด เหตุเกิดพื้นที่ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี วันที่ 19 ต.ค.

นายศรายุทธ เล่าว่า ตนเพิ่งกลับมาจากงานกฐินที่ วัดคลองปลาดุกลาย จึงแวะเล่นกับพี่ในสวนยางและเปิดเครื่องเสียงท้ายรถฟังเพลง จากนั้นมีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่มาตักเตือนตนเรื่องเปิดเพลงเสียงดัง รบกวนชาวบ้าน ตนจึงปิดเพลงตามคำขอ แล้วขับรถกลับบ้าน

ระหว่างทางกลับบ้าน ผู้ใหญ่บ้านได้ขับรถมาดักหน้า แล้วลงมาเปิดประตูรถตนพร้อมดึงกุญแจรถแล้วพูดว่า “เดี๋ยวกูจะเรียกทีมงานมา มึงจะเอายา 500 เม็ดไหม อย่าลองของกับกู 2 พ่อลูกมึง มีบัญชีดำนะ”

ตนจึงตอบกลับไปว่า “ผมมีบัญชีดำอะไร ผมไม่เคยสร้างความเดือดร้อนอะไรให้” ก่อนขอโทษไป พร้อมยกมือไหว้จนลูกตน 5 ขวบที่อยู่ในรถ หันมาถามว่า “เราจะได้กลับบ้านไหม” จากนั้นด้วยความกังวลเพราะถูกข่มขู่ ตนไม่มีประวัติยาเสพติดใด ๆ มาก่อน เกรงว่าจะถูกกลั่นแกล้งหรือถูกยัดยา จึงเดินทางไปแจ้งความไว้ที่ สภ.นาดี

ล่าสุด นายสกฤษ ผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งโพธิ์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า ที่ทำไป อาจเป็นการใช้คำพูดที่ผิดพลาด ตนพร้อมขอโทษ ส่วนเรื่องบัญชีดำนั้นเพราะมีรถเครื่องเสียงอยู่ 2 คันที่ชอบเปิดเพลงเสียงดัง จึงลิสต์ไว้เฉย ๆ

เรื่องยัดยา 500 เม็ด ที่ตนพูดออกไป แค่เพียงขู่ให้ให้เขากลัวเท่านั้น ไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่อย่างใด อะไรที่ผิด ตนก็ยอมรับ และพร้อมเข้าไปเจรจาเพื่อยุติปัญหา

คลิกชมคลิป

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
2

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 เปิดตลาดเช้า ประกาศครั้งแรก ร่วงลงอีก รีบเลย
3

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ15 เตือน พายุ "เฟิงเฉิน" ฝนตกหนักถึงหนักมาก
4

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 6 แล้ว รีบเลย เทียบราคาปิดวานนี้
5

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 ผันผวน30ครั้ง ร่วงลงอีก เทียบราคาปิดวานนี้
6

เป็กกี้ ศรีธัญญา ควักเงินสด 20ล้าน! รีบเก็บทองหลังราคาร่วงแรง แต่..เข่าปุ๊บติดดอยปั๊บ
7

โทรบอกรักยายครั้งสุดท้าย ก่อนบอกโดนงูเห่าฉก กู้ภัยเจอตัวยาวเกือบเมตร
8

สุดโหด เจ้าหนี้มาทวงเงิน ลูกหนี้ไม่มีจ่าย บังคับโดดลงคลองจมน้ำดับ
9

ทำไมคนญี่ปุ่นไม่ค่อยเป็นเบาหวาน ทั้งที่ "กินข้าวขาวทุกมื้อ" เจาะเคล็ดลับสุขภาพดี
10

ไม่ทันเป่าเค้ก! 2หนุ่มออกไปซื้อเจอตร.รวบพกปืนเปิดปากแก๊งเพื่อนจัดปาร์ตี้ยาอยู่ที่พลูวิลล่า เจอพยาบาลสาวร่วมด้วย