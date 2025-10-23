หนุ่มผวา ผู้ใหญ่บ้าน ขู่ยัดยา 500 เม็ด ลูก 5 ขวบถาม “เราจะได้กลับบ้านไหม” เจ้าตัวโร่แจ้งความ ด้านผู้ใหญ่บ้านขอโทษ อ้างเป็นการใช้คำพูดผิดพลาด
ปราจีนบุรี – ความคืบหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ นำเสนอเรื่องราวของ นายศรายุทธ อายุ 24 ปี ถูกผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ขู่ยัดยา 500 เม็ด เหตุเกิดพื้นที่ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี วันที่ 19 ต.ค.
นายศรายุทธ เล่าว่า ตนเพิ่งกลับมาจากงานกฐินที่ วัดคลองปลาดุกลาย จึงแวะเล่นกับพี่ในสวนยางและเปิดเครื่องเสียงท้ายรถฟังเพลง จากนั้นมีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่มาตักเตือนตนเรื่องเปิดเพลงเสียงดัง รบกวนชาวบ้าน ตนจึงปิดเพลงตามคำขอ แล้วขับรถกลับบ้าน
ระหว่างทางกลับบ้าน ผู้ใหญ่บ้านได้ขับรถมาดักหน้า แล้วลงมาเปิดประตูรถตนพร้อมดึงกุญแจรถแล้วพูดว่า “เดี๋ยวกูจะเรียกทีมงานมา มึงจะเอายา 500 เม็ดไหม อย่าลองของกับกู 2 พ่อลูกมึง มีบัญชีดำนะ”
ตนจึงตอบกลับไปว่า “ผมมีบัญชีดำอะไร ผมไม่เคยสร้างความเดือดร้อนอะไรให้” ก่อนขอโทษไป พร้อมยกมือไหว้จนลูกตน 5 ขวบที่อยู่ในรถ หันมาถามว่า “เราจะได้กลับบ้านไหม” จากนั้นด้วยความกังวลเพราะถูกข่มขู่ ตนไม่มีประวัติยาเสพติดใด ๆ มาก่อน เกรงว่าจะถูกกลั่นแกล้งหรือถูกยัดยา จึงเดินทางไปแจ้งความไว้ที่ สภ.นาดี
ล่าสุด นายสกฤษ ผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งโพธิ์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า ที่ทำไป อาจเป็นการใช้คำพูดที่ผิดพลาด ตนพร้อมขอโทษ ส่วนเรื่องบัญชีดำนั้นเพราะมีรถเครื่องเสียงอยู่ 2 คันที่ชอบเปิดเพลงเสียงดัง จึงลิสต์ไว้เฉย ๆ
เรื่องยัดยา 500 เม็ด ที่ตนพูดออกไป แค่เพียงขู่ให้ให้เขากลัวเท่านั้น ไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่อย่างใด อะไรที่ผิด ตนก็ยอมรับ และพร้อมเข้าไปเจรจาเพื่อยุติปัญหา