กำลังฮิตในญี่ปุ่น! แอปพลิเคชันหาคู่สำหรับผู้ที่แต่งงานแล้ว ผู้หญิงไม่ต้องเสียเงินสมัครสักเยน แถมหลายเจ้า ถกสนับสนุนการนอกใจ?

ในปัจจุบัน แอปพลิเคชัน สำหรับการหาคู่ กลายเป็นเรื่องปกติและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก แต่ในประเทศญี่ปุ่น แอปพลิเคชันสำหรับการหาคู่รายหนึ่งกลับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เนื่องจากเป็นแอปฯหาคู่ สำหรับ “คนที่แต่งงานแล้ว”

เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากนิตยสาร Shukan Gendai โดยผู้ก่อตั้งแอปฯ กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการสร้างมันขึ้นมาว่า “ริเริ่มบริการนี้ขึ้นมา ก็เพราะอยากให้คนได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยรสชาติในชีวิต”

มีรายงานว่าไม่ได้มีเพียงแค่แอปฯ เดียวในประเทศญี่ปุ่น แต่มีอีกหลายแอปฯ พร้อมมีการติดโฆษณาไปทั่วเมือง ทั้งบนบิลบอร์ด หรือไม่บนป้ายโฆษณาตามทางเดินรถไฟใต้ดิน

โดยผู้นำในตลาดนี้คือ “Kikonsha Club” (คลับคนมีคู่), “Cuddle” และ “Healmate” ซึ่งมีฐานลูกค้ารวมกันประมาณ 1.2 ล้านคน โดยทั่วไปแล้ว ผู้ชายจะต้องจ่ายค่าสมาชิกรายเดือนประมาณ 10,000 เยน (ราว 2,150 บาท) แต่ผู้หญิงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่เยนเดียว

ที่น่าสนใจ คือ วัฒนธรรมการนอกใจในญี่ปุ่นมองว่า เป็นเรื่องร้ายแรงกว่าหากผู้หญิงเป็นฝ่ายนอกใจ เพราะการนอกกายยังไม่ใช่การหักหลังที่ร้ายแรงเท่ากับการเอาใจและอารมณ์ไปลงเล่น จึงเป็นเรื่องง่ายกว่าที่จะให้อภัยเมื่อจับได้ว่าคนรักซื้อบริการทางเพศ ซึ่งเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจมากกว่าความเสน่หา

แต่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นทุกคนจะยอมรับพฤติกรรมนอกกายนอกใจได้ แต่พวกเขามักพยายามสุดความสามารถที่จะรักษาเกียรติของตัวเอง อดทนจนกว่าวิกฤตความสัมพันธ์ครั้งนี้จะผ่านพ้นไป แบบเดียวกับที่เหยื่อคุกคามทางเพศบนรถไฟไม่ตะโกนด่าทอผู้กระทำ หรือร้องขอความช่วยเหลือในทันที

