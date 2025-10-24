ส่องประโยชน์ “กวางตุ้ง” ผักที่คนไทยหลายคนมองข้าม แต่คุณค่า-สารอาหารล้น จนได้ฉายา “ราชาแห่งแคลเซียม” ราคาถูก-ไทยมีทุกตลาด แคลเซียมสูงกว่านม
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 รายงานจากสื่อต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเผย “ผักกวางตุ้ง” เป็นผักที่อุดมไปด้วยสารอาหาร โดยเฉพาะแคลเซียม ที่มีปริมาณสูงกว่านมวัว ทำให้ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ราชาแห่งแคลเซียม”
แคลเซียมเป็นแร่ธาตุสำคัญของร่างกาย ซึ่งคิดเป็น 1.5-2% ของน้ำหนักตัวมนุษย์ โดยกว่า 99% ของแคลเซียมจะอยู่ในกระดูก ฟัน และเล็บ อีกเพียง 1% อยู่ในเลือด มีหน้าที่ช่วยให้กระดูกแข็งแรง รวมถึงช่วยให้กล้ามเนื้อ หัวใจ และระบบประสาททำงานอย่างเหมาะสม
หากร่างกายได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอจากอาหาร จะดึงแคลเซียมจากกระดูกมาใช้ ส่งผลให้กระดูกเปราะและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนในระยะยาว
โดยทั่วไป หลายคนมักเลือกเสริมแคลเซียมจากนมหรือผลิตภัณฑ์จากนม เช่น ชีสหรือโยเกิร์ต รวมถึงปลาเล็กปลาน้อย เต้าหู้ หรือผักใบเขียว แต่มีอีกหนึ่งแหล่งแคลเซียมที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก คือ “ผักกวางตุ้ง”
นักโภชนาการระบุว่า ผักกวางตุ้งสด 100 กรัม มีแคลเซียมสูงถึง 158 มิลลิกรัม ขณะที่นมวัวสดในปริมาณเท่ากันมีเพียงประมาณ 120 มิลลิกรัมเท่านั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ผักชนิดนี้จะได้รับฉายาว่า “ราชาแห่งแคลเซียม”
ข้อดีอีกประการหนึ่งของผักกวางตุ้ง คือ ไม่มีน้ำตาลแลคโตส จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถย่อยแลคโตสในนมได้ การรับประทานผักกวางตุ้งจึงเป็นทางเลือกในการเสริมแคลเซียมจากธรรมชาติ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องท้องอืดหรืออาการไม่สบายท้อง อีกทั้งยังมีแคลอรีต่ำ กินได้โดยไม่ต้องกลัวอ้วน
นอกจากนี้ ราคาผักกวางตุ้งยังถูกกว่านมมาก และสามารถรับประทานได้ทุกวัย ตั้งแต่เด็กที่อยู่ในช่วงเจริญเติบโต ไปจนถึงผู้สูงอายุที่ต้องการป้องกันภาวะกระดูกพรุน
นอกจากแคลเซียมแล้ว ผักกวางตุ้งยังมีสัดส่วนแคลเซียมและแมกนีเซียมที่เหมาะสมต่อการเสริมสร้างกระดูก อีกทั้งยังอุดมไปด้วยวิตามิน K, วิตามิน A, วิตามิน C, กรดโฟลิก, ธาตุเหล็ก, เบต้าแคโรทีน และโพแทสเซียม ซึ่งช่วยบำรุงกล้ามเนื้อและระบบประสาทให้แข็งแรง โดยเฉพาะเบต้าแคโรทีนยังมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งปอดและมะเร็งลำไส้
เพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน ควรเลือกผักกวางตุ้งที่มีใบหนา รูปทรงคล้ายช้อนเล็ก เพราะเป็นชนิดที่มีแคลเซียมสูงที่สุด
เมื่อปรุงอาหาร ควรลวกผักเพียง 30 วินาที และใส่น้ำมันพืชเล็กน้อย เพื่อช่วยให้สีผักยังคงเขียวสดและร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ การปรุงร่วมกับ “เห็ด” ยังช่วยเสริมคุณค่าทางโภชนาการให้มากขึ้นอีกด้วย
ข้อควรระวัง ไม่ควรต้มผักกวางตุ้งนานเกินไป เพราะจะทำให้สารอาหารสลาย หลีกเลี่ยงการใช้กระทะเหล็กในการปรุง เพราะอาจทำลายคลอโรฟิลล์
อย่างไรก็ดี ผู้ที่เป็นโรคนิ่วควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานในปริมาณมาก เนื่องจากผักชนิดนี้มีกรดออกซาลิก ซึ่งอาจส่งผลต่อการเกิดนิ่วได้
ทั้งนี้ ผักกวางตุ้งเป็นผักราคาประหยัดที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะแคลเซียมที่มากกว่านมวัว จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพกระดูกและร่างกายให้แข็งแรง เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยในครอบครัว
ขอบคุณที่มาจาก SOHA