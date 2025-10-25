คอนเสิร์ต-อีเวนต์ งานไหนเลื่อนหรือยกเลิกบ้าง เช็กที่นี่ หลังครม.มีมติ

คอนเสิร์ต-อีเวนต์ งานไหนเลื่อนหรือยกเลิกบ้าง เช็กที่นี่ ภายหลังจาก ครม. มีมติขอความร่วมมือ และเตรียมหาช่องทาง ไม่ให้มีผลกระทบ
วันที่ 25 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อวางกรอบการจัดพระราชพิธี และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
นายอนุทิน กล่าวถึงการจัดงานรื่นเริง คอนเสิร์ตต่างประเทศว่า เรื่องคอนเสิร์ตก็คงต้องขอความร่วมมือ แล้วก็จะพยายามหาช่องทางที่ทำออกมาแล้ว ไม่มีผลกระทบ ต้องดูในเรื่องของวัฒนธรรมของประเพณีของพวกเราด้วย
ทั้งนี้ จากการรวบรวมการแจ้งเลื่อนหรือยกเลิกงานต่าง ๆ ที่ประกาศออกมาแล้ว และจะอัปเดตเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
Wednesday Song Vol.15 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เลื่อนขายบัตรออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งเดิมมีกำหนดเปิดจองในวันที่ 25 ตุลาคม 2568 ที่จะถึงนี้
BNK48 19th Single “Colorcon Wink” Roadshow เพจ BNK48 ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรม “Mini Concert” ภายในงาน BNK48 19th Single “Colorcon Wink” Roadshow ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2025
เพจ BNK48 ยืนยันว่า กิจกรรม “Trick or Touch” และ “Merchandise & Café” ยังมีกิจกรรมตามปกติ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
2025 ZHOU YIRAN [RAN ON TRACK] IN BANGKOK วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18:00 น.ที่ MCC HALL, THE MALL LIFESTORE NGAMWONGWAN ทางบริษัท 4Nologue แจ้งว่า ทางทีมผู้จัดและทีมศิลปิน โจว อี้หราน ได้ร่วมกันปรึกษาหารือ และมีความเห็นว่าควรเลื่อนการเปิดจำหน่ายบัตรออกไปชั่วคราว ส่วนกำหนดการเปิดจำหน่ายบัตรใหม่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR <pro’log’> in BANGKOK บริษัท Grandprix Xpectrum ประกาศแจ้งการเลื่อนกำหนดการจำหน่ายบัตร ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 ออกไปก่อนจนกว่าจะมีการแจ้งวันจำหน่ายบัตรใหม่ให้ทราบโดยเร็วที่สุด
Instagram ธี่หยด3 Run ช่อง 3 แจ้งว่า คณะผู้จัดงานขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ‘Instagram ธี่หยด3 Run’ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 ที่ประปาแม้นศรี (หลังเก่า) ตั้งแต่เวลา 18.30 – 24.00 น. ออกไปก่อน โดยจะแจ้งวันจัดกิจกรรมใหม่ให้ทราบอีกครั้ง
Workshop DIY “Herbarium Frame” วันเสาร์ที่ 25 ต.ค. 68 ที่ร้าน JIAN CHA สยามพารากอน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ แจ้งขอยกเลิกกิจกรรม พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกมา
งานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2568 เทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศ ยกเลิกการจัดงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2568 ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2568 ณ บริเวณท่าน้ำสำนักงานเจ้าท่าอุบลราชธานี
ฟุตบอลจตุรมิตรปี 2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15-22 พฤศจิกายน ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันแจ้งว่า คณะกรรมการฯ มีมติเลื่อน “การแถลงข่าว” การแข่งขัน ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม ออกไปก่อน เพื่อประชุมหารือในที่ประชุมใหญ่ และหาข้อสรุปในการจัดการแข่งขันต่อไป
ที่มา : ประชาชาติ