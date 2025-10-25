ท่านอ้น น้อมถวายความอาลัย พระพันปีหลวง เสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ได้มีโอกาสกราบทูลลา สมเด็จย่าของผม
แผ่นดินไทยโศกสลดอีกครั้ง เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคตด้วยพระอาการสงบ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อค่ำวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2568 สิริพระชนมพรรษา 93 พรรษา
ท่ามกลางความอาลัยอันหาที่สุดมิได้ของพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ พระองค์ทรงเป็นดั่ง “แม่แห่งแผ่นดิน” ผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุกของประชาชน
ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมส่วนตัว น้อมถวายความอาลัย ต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
พร้อมระบุข้อความแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง “พอได้ยินข่าวก็สะเทือนใจเป็นอย่างยิ่ง ยังจำได้ถึงวันที่บวชถวายท่านตอนเป็นเด็ก ยังจำได้ที่ท่านมาเยี่ยมที่โรงเรียนประจำที่อังกฤษ ยังจำได้ถึงโอกาสที่เล่นเปียโนถวายท่าน แต่ท่านยังต้องมาสอนว่าเราเล่นผิดยังไงบ้าง ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ได้มีโอกาสกราบทูลลาสมเด็จย่าของผม”