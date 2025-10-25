รมว.ท่องเที่ยวฯ ทำหนังสือขอความร่วมมือ ผู้จัดคอนเสิร์ต ‘BLACKPINK’ พิจารณาปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม งดจุดพลุ ดอกไม้ไฟ ลดใช้แสง สี เสียง
วันที่ 25 ต.ค.2568 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ทำหนังสือถึงผู้จัดคอนเสิร์ต “BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN BANGKOK” ขอความร่วมมือในวโรกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ความว่า ตามที่มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2568 นั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยปวงชนชาวไทย ต่างทราบข่าวด้วยความโทมนัสยิ่ง
เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมคอนเสิร์ต “BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN BANGKOK” ในระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2568 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร จึงขอความร่วมมือจากท่านในฐานะผู้จัดกิจกรรม โปรดพิจารณาปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม
อาทิ การจัดกิจกรรม ถวายความอาลัยก่อนเริ่มการแสดงด้วยอาการยืนสงบนิ่ง งดการจุดพลุ ดอกไม้ไฟ ลดการใช้แสง สี เสียง โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสม สำรวม และความเคารพต่อพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด