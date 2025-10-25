เจ้าของร้านเกือบร้องไห้ จู่ๆ แบมแบม แวะมากินส้มตำ สั่งปิดร้าน งดรับลูกค้า ชาวเน็ตขอเมนู จะตามรอย

ใครบ้างไม่ช็อก เจ้าของร้านเกือบจะร้องไห้ จู่ๆ แบมแบม แวะมากินส้มตำที่ร้าน ตั้งสติได้ สั่งปิดร้าน งดรับลูกค้า รีบเสิร์ฟรีบออก ให้ความเป็นส่วนตัวสุดๆ ชาวเน็ตอยากตามรอย เมนู แบมแบม

วันที่ 25 ต.ค.68 สมาชิก TikTok @todsaphonsriwiang โพสต์คลิปสุดเซอร์ไพรส์ หลัง แบมแบม GOT7 มากินส้มตำที่ร้าน แบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัว โดยระบุว่า “วินาที Bambam got7 มาทานส้มตำที่ร้าน ถามว่าเจ้าของร้านช็อกไหม ให้วิดีโอบรรยายครับ #bambamgot7 #Bambamมาขอนแก่น

ซึ่งในคลิปเป็นร้านอาหารอีสาน ที่ จ.ขอนแก่น ระหว่างที่ผู้โพสต์อยู่ในร้านเพื่อรอให้บริการลูกค้า ระหว่างนั้นก็มีรถมาจอด พร้อมกับคนลงมาแล้วเข้าร้านจำนวนมาก แต่ที่ทำให้ต้องช็อกเพราะหนึ่งในนั้นคือ แบมแบม ซึ่งไม่คิดไม่ฝันว่าจะมากินอาหารที่ร้านได้

ระหว่างที่แบมแบมลงมาจากรถ ทีมงานก็เดินเข้ามาในร้านเพื่อหาโต๊ะนั่ง ส่วน แบมแบม เมื่อเห็นหมานั่งอยู่หน้าก็เข้าไปเล่นด้วยสักพัก ก่อนจะตามทีมงานเข้าไปในร้าน สำหรับผู้โพสต์ก็ช็อก ถึงกับจะร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจ เพราะจะมีสักกี่ครั้งที่ได้จะเจอแบมแบมแบบใกล้ชิดขนาดนี้

ขณะที่ผู้โพสต์เข้ามาคอมเมนต์บอกว่า “สำหรับความเป็นส่วนตัวไม่ต้องห่วงนะครับ พอตั้งสติได้ผมรีบแจ้งพนักงานทันทีเลยปิดร้าน งดรับลูกค้า ส่วนเด็กเสิร์ฟ รีบเสิร์ฟรีบออกมา ให้ความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆ กับแบมแบมและทีมงานทุกท่านครับ”

นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตอยากรู้เมนูที่แบมแบมกิน จะได้ตามรอยบ้าง ผู้โพสต์ก็ตอบว่า “ตำป่าพริก 5 เม็ด กุ้งเต้น หอยแครงลวก” พร้อมกับถ่ายภาพให้ดู

