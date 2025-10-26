อ.เจษฎา เผยสาเหตุ ซูชิเรืองแสง ได้อย่างไร แนะต้องทิ้ง ไม่ควรกิน ชี้มักเกิดจากการที่มีเชื้อจุลินทรีย์ ชนิดที่เรืองแสงได้และมักเจอในทะเล
กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ข้อความลงในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค หลังไปซื้อซูชิมา แต่ยังไม่ได้กิน กลับพบว่ามีซูชิอยู่คำนึงที่เรืองแสงได้ ดูแล้วน่ากลัวมาก
ต่อมา รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นว่า “ซูชิ เรืองแสงได้ น่าจะมีเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน”
มีสมาชิกของกลุ่มเฟซบุ๊ค กลุ่ม “พวกเราคือผู้บริโภค” ได้โพสต์ภาพของซูชิ หน้าไข่หวาน ที่เรืองแสงได้ พร้อมข้อความว่า “ซื้อซูชิแบรนด์นึงมา กำลังจะลงรถปิดไฟ แล้วเห็นว่ามันมีแสงสีฟ้าเรืองขึ้นมา สงสัยว่าแสงสีฟ้ามันคืออะไรคะ ขึ้นแสงสีฟ้าเฉพาะบริเวณซูชิชิ้นนั้นชิ้นเดียว ซึ่งชิ้นนั้นเป็นชิ้นที่สั่งพนักงานทำใหม่ เนื่องจากในถาดหมดแล้ว เห็นแบบนี้แล้วไม่กล้ากินเลยค่ะ ตกใจมาก ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน”
สำหรับเรื่องซูชิ ลูกชิ้น หรืออาหารอื่นๆ โดยเฉพาะอาหารทะเล ที่เรืองแสงได้ในที่มืด มักจะเกิดจากการที่มีเชื้อจุลินทรีย์ ชนิดที่เรืองแสงได้และมักจะเจอในทะเล ปนเปื้อนอยู่ แล้วพอเก็บรักษาไม่ดี ทำให้เจริญเติบโตเพิ่มอีก
ในกรณีของ “ซูชิไข่หวาน” นี้ ก็เป็นไปได้เช่นกัน ว่าชิ้นไข่หวานจะไปเปื้อนกับชิ้นเนื้อสัตว์ทะเลดิบ ทำให้เชื้อปนเปื้อนมาได้ .. ซึ่งไม่ควรบริโภคครับต้องทิ้งไป !