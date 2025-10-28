หมอเผยเคส หนุ่มวัย 22 ปี หัวใจพัง เพราะเสพยาบ้า ต้องนอนคาบท่อช่วยหายใจ
หัวใจโตเท่ากำปั้นสองข้างรวมกัน จากแค่ลองเล่นๆเม็ดเดียว ผ่านไป 2 ปีชีวิตพัง
เพจ เรียนหมอ by หมอแกว หมอแนต โพสต์เคสอุทาหรณ์สำหรับเยาวชนที่เสพยาเสพติด ความว่า เด็กหนุ่มวัย 22 ปี หัวใจพังเพราะ “ยาบ้า”
เริ่มจากกินเล่นๆ กับเพื่อน “แค่เม็ดเดียว” แต่ผ่านไปไม่ถึง 2 ปี ต้องนอนคาบท่อช่วยหายใจ
หัวใจโตเท่ากำปั้นสองข้างรวมกัน เพราะ หัวใจล้มเหลวจากพิษยาบ้า
ยาบ้า (methamphetamine) กระตุ้นระบบประสาทให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ความดันสูงขึ้น กล้ามเนื้อหัวใจต้องทำงานหนักตลอดเวลา
ผลที่ตามมา—กล้ามเนื้อหัวใจหนา แล้วอ่อนแรงลงเรื่อยๆ จนหัวใจล้มเหลวถาวร แม้หยุดยาแล้ว ก็ไม่ได้แปลว่าหัวใจจะกลับมาเหมือนเดิม
หมอเห็นเด็กๆแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า บางคนอายุไม่ถึง 30 แต่ต้องพกยาขับปัสสาวะ ยาลดบวม ยาคุมหัวใจไปตลอดชีวิต สักพักก็หัวใจล้มเหลว หายใจเหนื่อยมานอนรพ.อีก
เห็นแล้วเสียดายชีวิตแทน ยังเด็กๆกันอยู่เลย เสียดายอนาคต มันไม่เท่ห์เลยลูก ยาบ้าหาง่ายมาก มีแต่คนใช้ยาบ้า
ทุกวันนี้นอกจากซักประวัติกินเหล้าสูบบุหรี่ไหม ต้องถามใช้กัญา กระท่อม ฝิ่น ยาบ้าด้วย สังคมเรากำลังป่วยหนัก ไม่ว่าคุณจะร่ำรวยมีฐานะอำนาจแค่ไหน คุณก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดี
มันต้องแก้ไขจริงๆค่ะ ปิดตาข้างเดียวแล้วซุกปัญหาไว้ใต้พรมคงไม่ดีแน่ในระยะยาว ทุกคนจะปลอดภัย ถ้าสังคมเราเข้มแข็ง