รถดูดส้วมระเบิด สุดระทึก พนักงานบนรถเสื้อขาด ได้รับบาดเจ็บ (คลิป)

รถดูดส้วมระเบิด สุดระทึก พนักงานบนรถเสื้อขาด ได้รับบาดเจ็บ กลุ่มรถดูดส้วม โพสต์ถามเกิดขึ้นได้อย่างไร แนะควรเปิดฝาถังไว้ เพื่อระบายก๊าซออก

เป็นคลิปที่แชร์กันในสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก Tuug Hhggh โพสต์คลิปนาทีรถดูดส้วมระเบิด ส่งผลให้พนักงานบนรถได้รับบาดเจ็บ

โดยคลิปความยาว 2.08 นาที ขณะพนักงานกำลังมัดอุปกรณ์อยู่บนรถดูดส้วม ปรากฎว่าจู่ๆเกิดระเบิดขึ้นมา ทำให้พนักงานคนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บ เสื้อขาด ก่อนจะลงจากรถไปเพื่อปฐมพยาบาล

ในกลุ่ม สมาคม รถดูดส้วมแห่งประเทศไทย

  • เป็นข่าวอยู่เรื่อยนะครับเรื่องแบบนี้ประมาทกันทั้งนั้น วลาเชื่อมไม่เปิดฝาถังเชื่อมเล็กๆน้อยๆผมก็เปิดฝานะครับแล้วที่สำคัญวาล์วบนถังรถเย็นมาผมเปิดไว้ทุกวันนะครับ
  • ให้ทั้งคุณและโทษเวลาจะทำอะไรต้องเปิดฝาถังด้านบนด้านล่างทุกครั้ง แต่เคยดูคลิปขนาดเปิดหมดก็ยังระเบิดก็มีเป็นเพราะสาเหตุอะไรผมคิดว่าถ้าจะเชื่อมต้องล้างถังให้เอี่ยมก่อนดีไหมอันนี้ความคิดของผมนะครับ
  • ก๊าซชีวภาพ(มีเทน-ติดไฟ) ที่สะสมอยูในถัง เมื่อเกิดประกายไฟก็จะเป็นดังในคลิป วิธีป้องกันเสร็จงานแล้วให้เปิดฝาถังทิ้งไว้ เพื่อระบายก๊าซออกจากถัง

คลิป

 

