โชคดีที่นอนเช้า ระทึกไฟไหม้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ดับกันวุ่น ระเบิดเป็นระยะ แถมไหม้ซ้ำรอบสอง หมดถังดับเพลิงไปเกือบ 10 ถัง เผยจอดไว้เฉยๆ ไม่ได้ชาร์จ
วันที่ 28 ต.ค.68 สมาชิก TikTok @bewkitiyapron โพสต์คลิปเหตุการณ์สุดระทึก หลังเกิดไฟไหม้ที่บ้านตรงข้าม โชคดีที่เพื่อนนอนเช้าเลยเห็นเหตุการณ์แล้วเข้าไปช่วยได้ทันท่วงที โดยระบุข้อความว่า
เตือนภัย อันนี้เกิดขึ้นกับพี่บ้านตรงข้ามเลยค่ะ อยู่คนเดียวเพลิงไหม้เกิดการสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบพับได้ ปกติพี่แกจะเอาไว้ในบ้าน วันนี้เอามาไว้นอกบ้าน โชคดีมากๆ ที่พี่ๆ ในซอยออกมาช่วยกันดับ พอรู้ว่าน่าจะไม่ได้ไหม้ธรรมดา เปลี่ยนจากฉีดน้ำมาใช้ถังดับเพลิงฉีดดับเรื่อยๆ เพราะมันระเบิดเป็นระยะๆ จนกว่ามันจะเผาไหม้เชื้อเพลิงหมด คนไม่รู้ฉีดน้ำอย่างเดียวกับไปอยู่ใกล้เกินไม่อยากจะคิด นี่ยืนสติแตกอยู่หน้าบ้าน ไม่มีอะไรเสียหายค่ะ ทุกคนปลอดภัย
ช่วงตี 4 วันนี้บ้านพี่ตรงข้ามไฟไหม้ เสียงระเบิดรอบแรกเพื่อนเปิดหน้าต่างดูเห็นไฟไหม้ ระเบิดเรื่อยๆ เป็นระยะ ตอนแรกไม่รู้ว่าไหม้อะไร เพื่อนฉีดน้ำดับพร้อมเสียงพี่เจ้าของบ้าน ข้อดีของการนอนเช้าของเพื่อน
ชนวนเหตุเพลิงไหม้เกิดจาก สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบพับได้ คาดการณ์ว่าเกิดจากแบต ไม่ได้ชาร์จทิ้งไว้ วางไว้เฉยๆ อันตรายมาก ดีที่พี่เจ้าของบ้านเอาออกมาไว้ข้างนอก ถ้าในบ้านไม่อยากจะคิด เพราะบ้านถ้าปิดประตูไม่ได้ยินอะไรเลย บ้านไหนมีรถไฟฟ้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ตรวจเช็กแบตดีๆ ปล.พี่เจ้าของบ้านไม่ค่อยได้เล่นด้วย หมดถังดับเพลิงไปเกือบ 10 ถัง ตอนบ่าย อบต.เอาถังใหม่มาเปลี่ยนให้ ขอบคุณมากๆ
โดยในคลิปเป็นช่วงที่กำลังเกิดเพลิงไหม้รถสกูตเตอร์ ซึ่งมีคนกำลังช่วยกันเอาถังดับเพลิงมาฉีด แต่ก็เกิดระเบิดขึ้นมาเป็นระยะ แม้ว่าจะฉีดไปเรื่อยๆ เหมือนจะดับแล้ว แต่เพลิงก็ยังลุกไหม้ขึ้นมาอีก
ขณะเดียวกันผู้โพสต์ระบุอีกว่า หลังจากเพลิงสงบแล้ว เจ้าของก็ได้นำซากใส่ถุงเก็บไว้คาดว่าเตรียมจะไปทิ้ง แต่ก็เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาอีกครั้ง ก่อนจะช่วยกันดับ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ อบต.ก็มาเก็บซากดังกล่าวไปเพื่อความปลอดภัย