SYNNEX รุกตลาดเกมมิ่ง เปิดตัว “SCYLLA” คีย์บอร์ดเกมมิ่ง ไอเทม High Light ในซีรี่ย์แรกหลังจากเปิดตัว ในคอนเซปต์ “NEW REIGN OF GAMING START NOW!!!” จากแบรนด์ S-GEAR ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากงาน Thailand Game Show 2022 และเกมเมอร์ใน Gaming Communities ทั่วประเทศ วันนี้ SCYLLA TKL Gaming Hot-Swappable Gaming Keyboard พร้อมเข้ามาตอบโจทย์ทุกสไตล์การใช้งาน ในราคาที่จับต้องได้ ภายใต้การรับประกันของสัญลักษณ์ Trusted by Synnex โดยเปิดตัว และจำหน่ายวันแรกในงานคอมมาร์ต Big Deal ที่บูธตัวแทนจำหน่ายชั้นนำ ระหว่างวันที่2-5 มีนาคม 2565 ไบเทค บางนา และช่องทางออนไลน์ S-GEAR Official Store

บริษัท ซินเน็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านไอทีอีโคซิสเต็ม และ No.1 Gaming Distributor ของเมืองไทย เปิดตัวสินค้าใหม่ จากแบรนด์ S-GEAR สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ ของซินเน็คฯ กับ “SCYLLA” – Gaming Hot-Swappable Mechanical Keyboard คีย์บอร์ดรุ่นใหม่ล่าสุด ที่สามารถปรับแต่งให้แต่ละปุ่มเหมาะกับการใช้งานด้านต่างๆ ตามไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานได้แบบปุ่มต่อปุ่ม เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายและการเชื่อมต่ออุปกรณ์สูงสุด 5 อุปกรณ์ สมกับชื่อ SCYLLA (สะ ไคล ล่า) มังกรห้าหัว

มอนสเตอร์ระดับบอส ที่หาคู่ต่อกรได้ยาก

โดยคีย์บอร์ด 1 อัน ต้องรองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ มากกว่า 1 อุปกรณ์ S-GEAR จะเข้ามาตอบโจทย์ลักษณะการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งการทำงานและการเล่นเกม การพิมพ์งานที่รวดเร็วพร้อมความถูกต้องด้วยความรู้สึกและเสียง “คลิก” ที่มาพร้อมกับการเล่นเกมที่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลลื่นไหล กดต่อเนื่องได้ไม่มีสะดุด พร้อมการเชื่อมต่อกับทั้งพีซี โน้ตบุ้ค แท็ปเล็ตหรือมือถือ ได้พร้อมกันสลับการใช้งานง่ายเพียงสับสวิทช์ครั้งเดียว โดยไฮท์ไลท์ของ คีย์บอร์ด SCYLLA นี้คือ

Hot-Swap : สร้างสรรคีย์บอร์ดหนึ่งเดียวเฉพาะตัวของคุณด้วยการเลือกสลับเปลี่ยนสวิทช์ แต่ละปุ่มบนคีย์บอร์ด ให้เหมาะกับการใช้งาน ซึ่งสามารถทำการปรับเปลี่ยนได้ทันทีที่ต้องการ ไม่ต้องถอดสาย ไม่ต้องตัดการเชื่อมต่อ แค่ถอดเปลี่ยนใช้ได้ทันที

Multi Devices Connection : ไม่ว่าจะเป็นการเสียบสาย USB เพื่อความมั่นใจ ถอดสายแล้วเชื่อมต่อด้วยระบบไร้สาย 2.4G หรือเชื่อมต่อกับแทปเลตมือถือทุกระบบปฏิบัติการผ่าน Bluetooth สลับการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่ตั้งค่าเชื่อมต่อแล้วง่ายเพียงสับสวิทช์ครั้งเดียว

Per Key RGB : แค่ความรู้สึกในการใช้งานยังไม่จบ แสงสีไฟเอฟเฟคของทุกปุ่มบนคีย์บอร์ดสามารถปรับแต่งได้ปุ่มต่อปุ่ม

Macro : ออก “ชุดคำสั่ง” ที่ต้องการได้ด้วยการกดปุ่มเดียว ตั้งค่าโปรไฟล์สลับระหว่างการทำงานรูปแบบต่างๆ ได้ไม่จำกัด พร้อมตั้งแสงสีไฟ RGB เพื่อบอกว่าใช้โปรไฟล์ที่กำลังใช้งานอยู่

Ready Bundle Packs : สวิทช์พร้อมเปลี่ยนมาพร้อมกันในแพคเกจ มี 2 แพคเกจคือ 87 Red Switches (Linear) + 10 Blue Switches (Clicky) และ 87 Blue + 10 Red

Universal Switches and Key Caps : รองรับ Switches 5 Pin สีอื่นๆ ตามต้องการ รองรับคีย์แคปตกแต่งเมคคานิคอลคีย์บอร์ดทั่วไป

สร้างสรร SCYLLA แบบของคุณ คีย์บอร์ดระดับบอส ไอเทมเดียวที่เอาอยู่ทุกไลฟ์สไตล์การใช้งาน

ในราคาจับต้องได้ เป็นเจ้าของกันได้แล้ว วันนี้ ในงานคอมมาร์ต Big Deal วันที่ 2-5 มีนาคม 2565 ที่ไบเทค บางนา และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของซินเน็คฯ ทั่วประเทศ รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ S-GEAR Official Store บน Lazada & Shopee มั่นใจได้กับการรับประกันสินค้าถึง 2 ปี เปลี่ยนใหม่โดยไม่มีการซ่อม ภายใต้สัญลักษณ์ Trusted By Synnex กับศูนย์บริการที่ครอบคลุมกว่า 11 สาขาทั่วประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/Sgearthailand

#SGEARThailand #MAKEITMORE #TrustedBySynnex