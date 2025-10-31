เจ้าหน้าที่ของสเปน ออกมาแนะนำให้ทำการสั่งปรับเงินแฟนบอล เรอัล โอเบียโด จากกรณีที่ตรวจพบว่าไปตะโกนเหยียดใส่ มาร์คัส แรชฟอร์ด กองหน้าของ บาร์เซโลนา

รายงานจากอีเอสพีเอ็น ระบุว่า คณะกรรมการต่อต้านความรุนแรงของรัฐบาลสเปน ได้แถลงการณ์ว่า ในเกมที่ บาร์เซโลา เอาชนะ เรอัล โอเบียโด 3-1 เมื่อวันที่ 25 ก.ย. ได้มีแฟนบอลรายหนึ่งทำการพูดจาเหยียดเชื้อชาติเป็นภาษาสเปนใส่ มาร์คัส แรชฟอร์ด

โดยทาง ลา ลีกา ได้ตรวจพบภาพทาง ลา ลีกา ได้ตรวจพบภาพดังกล่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียและได้ทำการส่งต่อไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว

ซึ่งรายงานระบุว่าทางเจ้าหน้าที่ของสเปนได้แนะนำให้สั่งปรับเงินแฟนบอลรายดังกล่าวจำนวน 4,000 ยูโร หรือ ประมาณ 150,000 บาท แต่ทั้งนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าการตัดสินขั้นสุดท้ายจะมีขึ้นเมื่อไร

