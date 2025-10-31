ความเคลื่อนไหวการแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 (เอ็ม15 หัวหิน) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 516,000 บาท ที่อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ล่าสุด เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2568 มีนักเทนนิสไทยผ่านเข้ารอบ

ประเภทชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ “โอเว่น” ธนเพชร ฉันทะ นักหวดหนุ่มเจ้าถิ่น ชาวประจวบคีรีขันธ์ มือ 904 ของโลก และมือวางอันดับ 8 ของรายการ มีโปรแกรมแข่งขันกับ ศศิกุมาร์ มุกุนด์ นักหวดชาวอินเดีย มือ 452 ของโลก และมือวางอันดับ 1 ของรายการ

แต่ก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้น ปรากฏว่า ศศิกุมาร์ มุกุนด์ ได้แจ้งต่อ ผู้ตัดสินชี้ขาดจากสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) เพื่อขอถอนตัวออกจากการแข่งขัน เนื่องจากเจ็บเข่าซ้าย ส่งผลให้ ธนเพชร ได้ชนะผ่าน และก้าวสู่รอบรองชนะเลิศทันที โดยไม่ต้องออกแรงหวด

ธนเพชร จะตัดเชือกกับ อิกอร์ มาร์คอนเดส มือวาง 3 จากบราซิล มือ 613 ของโลก ที่ในรอบก่อนรองชนะเลิศ เอาชนะ ชินจิ ฮาซาวะ มือวาง 6 จากญี่ปุ่น มือ 832 ของโลก 2-0 เซต ด้วยสกอร์ 6-1, 6-3

ทางด้านศึกชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศอีกคู่ มาร์คุส มาลาซแชค-วูยือ นักเทนนิสจากไทย ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทย-เยอรมัน มือ 1067 ของโลก พบกับ มูฮัมหมัด ริฟกี ฟิเตรียดี้ มือวาง 7 จากอินโดนีเซีย มือ 846 ของโลก

เซตแรก มาร์คุส พ่ายไป 2-6 และในเซตสอง มาร์คุส ซึ่งเป็นฝ่ายนำอยู่ 5-4 ต้องการอีกเพียงเกมเดียวเพื่อตีเสมอ ทว่า ในเกมที่ 10 มีฝนตกลงมา จนต้องหยุดเกมไว้ก่อน และเมื่อกลับมาแข่งขันกันต่อในช่วงกลางคืน ปรากฏว่า มาร์คุส สุดต้านความเหนียวของ มูฮัมหมัด ริฟกี ฟิเตรียดี้ พ่ายไป 0-2 เซต 2-6 และ 5-7

มาร์คุส ตกรอบก่อนรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 438 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 15,084 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก 2 คะแนน ในขณะที่หนุ่มอินโดนีเซียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไป

