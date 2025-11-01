หลังจากที่ “มิกซ์” รัชพล มรรคศศิธร และ “หว่าหวา” นัทธมน ไล้สวน นักแบดมินตันคู่ผสม เจ้าของตำแหน่งแชมป์ประเทศไทย ปี 2024 ได้ร้องเรียน และติดตามเรื่องที่ถูกตัดชื่อออกจากทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม
โดยกฎระเบียบเดิมระบุให้แชมป์ประเทศไทย เป็นตัวแทนทีมชาติไทยในหลายรายการ รวมถึงซีเกมส์ แต่เวลาต่อมา สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย แก้ไขระเบียบข้อดังกล่าว ในการประชุมใหญ่เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งปรับเปลี่ยนให้มืออันดับท็อป 32 โลก เป็นตัวเลือกแรกในการติดทีมชาติ ทำให้ทั้ง “มิกซ์” และ “หว่าหวา” รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม และได้มีการเจรจาเพื่อเยียวยาไปแล้ว โดย “มิกซ์” และ “หว่าหวา” เสนอขอให้สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ส่งทั้งคู่แข่ง 12 รายการในปีหน้า แต่ไม่ได้รับการตอบรับ
ล่าสุด “มิกซ์” รัชพล เผยว่า หลังจากได้ไปยื่นติดตามเรื่องดังกล่าวที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ก็มีโอกาสพูดคุยกับ นายอุดมศักดิ์ ชื่นครุฑ เลขาธิการสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ อีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้การเจรจาเป็นไปด้วยดี สมาคมฯ ยอมตกลงรับข้อเสนอขอการเยียวยาที่เราต้องการให้ส่งไปแข่งขันในปีหน้า 12 รายการ เพื่อพัฒนาฝีมือ และเก็บคะแนนอันดับโลก จากนี้เราจะทำแผนงานมาเสนอว่าจะให้ช่วยส่งลงแข่งรายการอะไรบ้าง ซึ่งที่เล็งไว้ก็มีทั้ง รายการระดับซูเปอร์ 100, 300, 500 และระดับ 750 ในช่วงปลายปี และจะมีการทำสัญญากันทั้งสองฝ่าย หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงก็อาจจะมีการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าปรับต่อไป
“จริงๆผมไม่ได้อยากให้มีการฟ้องร้อง และไม่ได้อยากได้รับการเยียวยา อยากเล่นซีเกมส์มากกว่า แต่เมื่อทำไมได้แล้วก็ต้องเลือกแบบนี้ ตอนนี้รู้สึกสบายใจขึ้นแล้ว เพราะทุกอย่างคลี่คลาย รวมถึงได้มีโอกาสคุยกับ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีฯ แต่งตั้งมาให้ช่วยดูแลเรื่องร้องเรียนของนักกีฬา ท่านก็รับปากว่าจะช่วยจับตาดูให้”
“มิกซ์” รัชพล เผยต่อว่า สำหรับปีหน้าจะพยายามฝึกซ้อม และมุ่งมั่นกับโอกาสที่ได้ลงแข่งขัน โดยเป้าหมายของตน กับ หว่าหวา ที่ตั้งไว้คือการขยับขึ้นไปติดอันดับท็อป 30 ของโลกให้ได้ ส่วนการเล่นให้ทีมชาติไทย ถ้าสมาคมกีฬาแบดมินตันฯยังต้องการก็พร้อมจะรับใช้ชาติเหมือนเดิม