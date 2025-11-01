คืนนี้ฟุตบอลลีกยุโรปเตะกันคึกคัก ลิเวอร์พูลที่แพ้ในพรีเมียร์ลีกมา 4 นัดติดกัน ต้องเจอทีมที่กำลังฟอร์มดีอย่างแอสตัน วิลลา ส่วนคู่อื่นๆ ก็น่าสนใจไม่น้อย เชื่อว่าคอลูกหนังคงได้เสพความบันเทิงเต็มอิ่มแน่นอน
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
ไบรตัน-ลีดส์ ยูไนเต็ด คู่นี้แข่งขันเวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ ไบรตันขึ้นชื่อเรื่องการเล่นในบ้านอยู่แล้ว คู่แข่งอย่างลีดส์ ยูไนเต็ด ก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไร เจ้าถิ่นคงไม่พลาด 3 คะแนน
เบิร์นลีย์-อาร์เซนอล คู่นี้แข่งขันเวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ เบิร์นลีย์เป็นทีมท้ายตาราง ต้องมาเจออาร์เซนอลที่นำจ่าฝูงอยู่ ทีมเยือนน่าบุกคว้าชัยไหว
คริสตัล พาเลซ-เบรนต์ฟอร์ด คู่นี้เป็นศึกลอนดอนดาร์บี แข่งขันเวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ คริสตัล พาเลซ ช่วงหลังฟอร์มสะดุด แต่เกมนี้เจอเบรนต์ฟอร์ดที่ความแข็งแกร่งใกล้เคียงกัน เจ้าบ้านน่าชนะได้
ฟูแลม-วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส คู่นี้แข่งขันเวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ ฟูแลมหวังผลจากเกมในบ้านได้ ขณะที่วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส ยังไม่เจอชัยชนะเลย มองแล้วเจ้าถิ่นน่าเบียดคว้าชัย
น็อตติงแฮม ฟอเรสต์-แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คู่นี้แข่งขันเวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ยังไม่มีวี่แววจะฟื้น สวนทางกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่กำลังฟอร์มดี ทีมเยือนน่าบุกชนะ
ท็อตแนม ฮอตสเปอร์-เชลซี คู่นี้เป็นศึกลอนดอนดาร์บี แข่งขันเวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ ทั้งคู่ยังมีปัญหาเรื่องฟอร์มไม่สม่ำเสมอ แต่ฝั่งท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ได้เปรียบในบ้าน โอกาสชนะจึงมีค่อนข้างสูงกว่า
ลิเวอร์พูล-แอสตัน วิลลา คู่นี้แข่งขันเวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ “หงส์แดง”ลิเวอร์พูล เปิดสนามแอนฟิลด์ รับการมาเยือนของ “สิงห์ผงาด”แอสตัน วิลลา
ตอนนี้ทั้งคู่ลงสนามไป 9 นัดเท่ากัน ลิเวอร์พูลชนะ 5 แพ้ 4 มีอยู่ 15 คะแนน อยู่อันดับ 7 ส่วนวิลลาชนะ 4 เสมอ 3 แพ้ 2 เก็บไป 15 คะแนนเท่ากัน ยึดอันดับ 8
เกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่ง อูโก เอกิติเก, โฟลริอัน เวียร์ตซ์, โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ลงสนาม ขณะที่ทีมเยือนคงนำโดย โอลลี วัตกินส์, มอร์แกน โรเจอร์ส, จอห์น แม็กกินน์
ลิเวอร์พูลยังคงน่ากลัวเสมอแม้อยู่ในช่วงฟอร์มแย่ มองแล้ววิลลาไม่น่าหว้งบุกมาฉกแต้มได้ง่ายๆ ยังเชื่อว่า “หงส์แดง” น่าเบียดชนะไหว
ฟุตบอลบุนเดสลีกา เยอรมนี
ไลป์ซิก-สตุตการ์ต คู่นี้แข่งขันเวลา 21.30 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 3 ไลป์ซิกกำลังฟอร์มแรง แม้จะเจอสตุตการ์ตที่แกร่งไม่น้อย แต่เชื่อว่าเจ้าบ้านน่าชนะได้
ไฮเดนไฮม์-ไอน์ทรักต์ แฟรงก์เฟิร์ต คู่นี้แข่งขันเวลา 21.30 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 4 ไฮเดนไฮม์ศักยภาพเป็นรองไอน์ทรักต์ แฟรงก์เฟิร์ต แบบเห็นได้ชัด ทีมเยือนน่าบุกชนะไหว
อูนิโอน เบอร์ลิน-ไฟรบวร์ก คู่นี้แข่งขันเวลา 21.30 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 5 อูนิโอน เบอร์ลิน หวังผลจากเกมในบ้านได้ ทางด้านไฟรบวร์กอยู่ในช่วงฟอร์มไม่ดีนัก เจ้าถิ่นน่าเบียดคว้าชัย
ไมนซ์-แวร์เดอร์ เบรเมน คู่นี้แข่งขันเวลา 21.30 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 6 ไมนซ์กำลังฟอร์มแย่ แต่ฝั่งแวร์เดอร์ เบรเมน ก็หวังผลเกมนอกบ้านไม่ค่อยได้ มองแล้วน่าจบเจ๊ากัน
ซังต์. เพาลี-โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัก คู่นี้แข่งขันเวลา 21.30 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 7 ทั้งคู่อยู่ในช่วงฟอร์มย่ำแย่ มองแล้วคงกินกันลงยาก โอกาสจบเจ๊ากันมีสูง
บาเยิร์น มิวนิก-ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน คู่นี้แข่งขันเวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 3 บาเยิร์น มิวนิก นำจ่าฝูงด้วยผลงานร้อนแรง แม้ว่าไบเออร์ เลเวอร์คูเซน จะกลับเข้าสู่ฟอร์มเก่ง แต่เทียบกันแล้วเจ้าถิ่นยังน่าเบียดชนะได้
ฟุตบอลเซเรีย อา อิตาลี
อูดิเนเซ-อตาลันตา คู่นี้แข่งขันเวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 3 อูดิเนเซฟอร์มไม่ค่อยสม่ำเสมอ ขณะที่อตาลันตาผลงานหนักไปทางเจ๊า มองแล้วคู่นี้น่าแบ่งแต้มกันไป
นาโปลี-โคโม คู่นี้แข่งขันเวลา 00.00 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 3 นาโปลียังคงแข็งแกร่งสมตำแหน่งจ่าฝูง แม้ว่าโคโมจะอยู่ในช่วงฟอร์มดี แต่ยังเชื่อว่าเจ้าบ้านน่าชนะได้
เกรโมเนเซ-ยูเวนตุส คู่นี้แข่งขันเวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 3 เกรโมเนเซตอนนี้เป็นทีมแพ้ยากก็จริง แต่ฝั่งยูเวนตุสดูคึกคักขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงกุนซือ มองแล้วทีมเยือนน่าบุกชนะไหว
ฟุตบอลลา ลีกา สเปน
บียาร์เรอัล-ราโย บาเยกาโน คู่นี้แข่งขันเวลา 20.00 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 1 บียาร์เรอัลมีขุมกำลังที่เหนือกว่าราโย บาเยกาโน เจ้าบ้านน่าชนะได้
แอตเลติโก มาดริด-เซบียา คู่นี้แข่งขันเวลา 22.15 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 1 แอตเลติโก มาดริด ช่วงหลังฟอร์มแรง เซบียาก็ไม่ใช่คู่ต่อกรที่แกร่งมาก เจ้าบ้านคงไม่พลาดชัย
เรอัล โซเซียดาด-แอธเลติก บิลเบา คู่นี้แข่งขันเวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 1 เรอัล โซเซียดาด ฟอร์มเริ่มกระเตื้องขึ้นมา ขณะที่แอธเลติก บิลเบา ช่วงหลังผลงานไม่ดีนัก เจ้าบ้านน่าเบียดชนะไหว
เรอัล มาดริด-บาเลนเซีย คู่นี้แข่งขันเวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 1 เรอัล มาดริด แข็งแกร่งกว่าบาเลนเซียหลายขุม เจ้าบ้านคงชนะไม่ยาก