การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 สัปดาห์ที่ 2 (เอ็ม15 หัวหิน) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 516,000 บาท ที่อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2568 เข้าสู่รอบสำคัญ ประเภทชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ “โอเว่น” ธนเพชร ฉันทะ นักเทนนิสเจ้าถิ่นวัย 26 ปี ชาวประจวบคีรีขันธ์ มือ 904 ของโลก มือวาง 8 ของรายการ พบกับ อิกอร์ มาร์คอนเดส นักหวดหนุ่มบราซิล วัย 28 ปี มือ 613 ของโลก มือวาง 3 ของรายการ ที่พกดีกรีแชมป์ศึกแคล-คอมพ์ฯ สัปดาห์ที่ผ่านมาลงสนาม
ตลอดการแข่งขัน ธนเพชร พยายามสู้อย่างเต็มที่ แต่ไม่สามารถผ่านความแข็งแกร่งของ อิกอร์ มาร์คอนเดส ซึ่งเล่นได้อย่างครบเครื่อง โดย ธนเพชร แพ้ 0-2 เซต 3-6, 1-6 ตกรอบรองชนะเลิศ ได้รับเงินเป็นรางวัลปลอบใจ 753 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 25,903 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก 4 คะแนน
ในขณะที่ อิกอร์ มาร์คอนเดส ได้เข้าชิงฯ เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน โดยจะชิงฯ กับคนเดิมคือ อาเธอร์ เวเบอร์ หนุ่มฝรั่งเศส อายุ 33 ปี รองแชมป์สัปดาห์ก่อน มือ 554 ของโลก มือวาง 2 ของรายการ ที่สัปดาห์นี้ตัดเชือกชนะ มูฮัมหมัด ริฟกี ฟิเตรียดี้ จากอินโดนีเซีย อายุ 26 ปี มือ 846 ของโลก มือวาง 7 ของรายการ 2-0 เซต 6-1, 6-4
ประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ ลีโอ วิฑูรย์เธียร (ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น) กับ ชินจิ ฮาซาวะ คู่นักหวดจากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคู่มือวาง 1 ของรายการ ช่วยกันสู้จนเอาชนะ อิกอร์ มาร์คอนเดส จากบราซิล และ ซี่ ฟู่ หว่อง จากฮ่องกง ซึ่งเป็นคู่มือวาง 4 ของรายการ ได้ 2 เซตรวด 7-6 ไทเบรก 7-2 และ 6-2
ทั้งนี้ หลังจบการแข่งขัน มร.ซามาน ฮัสซานี ผู้ตัดสินชี้ขาด สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ชาวอิหร่าน เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักกีฬา โดย ลีโอ กับ ชินจิ ในฐานะแชมป์ชายคู่ ได้เงินรางวัลร่วมกัน 930 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 31,992 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก คนละ 15 คะแนน ด้าน อิกอร์ กับ ซี่ ฟู่ หว่อง รองแชมป์ได้รับร่วมกัน 540 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 18,576 บาท และคนละ 8 คะแนน