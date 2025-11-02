สุภโชค สารชาติ กองหน้าทีมชาติไทย อาจต้องเล่นเจลีก 2 อีกซีซั่น เมื่อ คอนซาโดเล ซัปโปโร พ่ายชิบะหมดลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นเจลีก 1 อย่างเป็นทางการ

ฟุตบอลเจลีก 2 ญี่ปุ่น เมื่อ 2 พ.ย. เจฟ ยูไนเต็ด ชิบะ มีโปรแกรมเปิดบ้านพบกับ คอนซาโดเล ซัปโปโร ต้นสังกัดของสุภโชค สารชาติ กองหน้าทีมชาติไทย โดยเกมนี้สุภโชค มีชื่อออกสตาร์ตเป็นตัวจริง

แมตช์ดังกล่าว ชิบะ ซึ่งกำลังอยู่ในอันดับตารางที่มีลุ้นเลื่อนชั้นเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าก่อนจะเอาชนะแบบไม่ยาก 5-2 ส่งให้ ชิบะ เก็บเพิ่มเป็น 62 คะแนนขึ้นไปรั้งอันดับ 3 ของตาราง ขณะที่คอนซาโดเล ยังอยู่ที่ 46 คะแนนจากการลงสนาม 35 นัด แม้ว่าจะเหลือโปรแกรมแข่งอีก 3 เกม แต่คอนซาโดเลจะมีแต้มไม่ถึงอันดับในการลุ้นเพลย์ออฟแน่นอนแล้ว

ดังนั้นหากสุภโชคยังเลือกเล่นให้กับทีมเก่า และไม่ได้ย้ายไปเล่นกับทีมในเจลีก 1 ทำให้ดาวเตะทีมชาติไทยจะต้องเล่นในเจลีก 2 ในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอน

