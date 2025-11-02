เมืองทอง ยูไนเต็ด ยังไม่ฟื้น แม้ว่าจะเพิ่งแยกทางกับ รังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค กุนซือใหญ่ เมื่อเปิดบ้านแพ้ประจวบ เอฟซี ทำให้ไร้ชัยชนะไทยลีก 7 แมตช์ติดต่อกัน
ฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน 6 ลีกหนึ่ง (ไทยลีก 1) 2025-26 เมื่อ 2 พ.ย. ที่ธันเดอร์ โดม สเตเดียม “กิเลนผยอง”เมืองทอง ยูไนเต็ด ที่ไม่ชนะในลีกมา 6 แมตช์ก่อนหน้านี้ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ “ต่อพิฆาต”พีที ประจวบ เอฟซี
เกมนี้เริ่มได้เพียง 2 นาที เอ็ดการ์ เมนเดซ ยิงให้ทีมเยือนขึ้นนำ 1-0 จากนั้น อิคลาศ สันหรน ยิงให้ประจวบหนีเป็น 2-0 จากนั้นนาที 46 ตาอัว ยิงพาต่อพิฆาตทิ้งเป็น 3-0
แม้ว่านาที 61 เอมิล โรบัค จะยิงให้เจ้าบ้านไล่มาเป็น 1-3 แต่ว่านาที 90 มิเชล ลิมา ยิงให้ประจวบบุกมาถล่มเมืองทองถึงบ้าน 4-1 เก็บ 3 คะแนนกลับบ้าน ส่วนเมืองทองยังไม่เจอกับชัยชนะบนลีกสูงสุดเป็นเกมที่ 7 ติดต่อกัน