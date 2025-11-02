บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ที่เพิ่งได้กุนซือใหม่เป็น มาซาทาดะ อิชิอิ อดีตโค้ชทีมชาติไทย ทำผลงานแจ่ม ด้วยการบุกไปเชือดชลบุรี เอฟซี ถึงบ้าน ทะยานขึ้นอันดับ 5
ฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน 6 ลีกหนึ่ง (ไทยลีก 1) 2025-26 เมื่อ 2 พ.ย. ที่ชลบุรี ไดกิ้น สเตเดียม “ฉลามชล”ชลบุรี เอฟซี ที่ยังไม่มีกุนซือใหญ่คนใหม่อย่างเป็นทางการเปิดบ้านรับมือบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ที่เพิ่งแต่งตั้ง มาซาทาดะ อิชิอิ อดีตผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน
แมตช์เจ้าบ้านเป็นฝ่ายขึ้นนำ 1-0 จากลูกโทษที่จุดโทษของ โจนาธาน โบลิงกิ ในนาทีที่ 29 แต่ว่านาที 53 โทโมยูกิ โดอิ ยิงให้ทีมเยือนตามตีเสมอ 1-1 เท่านั้นไม่พอนาที 63 โทโมยูกิ โดอิ ยิงประตูที่สองของตัวเองให้บีจีเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 เก็บ 3 คะแนนเต็มต้อนรับโค้ชใหม่ พร้อมกับขึ้นไปรั้งอันดับ 5 ของตารางคะแนน