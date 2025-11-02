บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ที่เพิ่งได้กุนซือใหม่เป็น มาซาทาดะ อิชิอิ อดีตโค้ชทีมชาติไทย ทำผลงานแจ่ม ด้วยการบุกไปเชือดชลบุรี เอฟซี ถึงบ้าน ทะยานขึ้นอันดับ 5

ฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน 6 ลีกหนึ่ง (ไทยลีก 1) 2025-26 เมื่อ 2 พ.ย. ที่ชลบุรี ไดกิ้น สเตเดียม “ฉลามชล”ชลบุรี เอฟซี ที่ยังไม่มีกุนซือใหญ่คนใหม่อย่างเป็นทางการเปิดบ้านรับมือบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ที่เพิ่งแต่งตั้ง มาซาทาดะ อิชิอิ อดีตผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน

แมตช์เจ้าบ้านเป็นฝ่ายขึ้นนำ 1-0 จากลูกโทษที่จุดโทษของ โจนาธาน โบลิงกิ ในนาทีที่ 29 แต่ว่านาที 53 โทโมยูกิ โดอิ ยิงให้ทีมเยือนตามตีเสมอ 1-1 เท่านั้นไม่พอนาที 63 โทโมยูกิ โดอิ ยิงประตูที่สองของตัวเองให้บีจีเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 เก็บ 3 คะแนนเต็มต้อนรับโค้ชใหม่ พร้อมกับขึ้นไปรั้งอันดับ 5 ของตารางคะแนน

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
2

เพื่อนข้างห้องเล่าระทึก ก่อนพบ 2 ศพในคอนโดรามฯ 2 เผยฝ่ายหญิงเปลือยนอนอยู่ข้างเตียง
3

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 40 จังหวัด เตือน ฝนถล่มหนักมาก
4

ด่วน! พบผู้เสียชีวิต 2 ศพ ในคอนโดย่านรามคำแหง 2 เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบ
5

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 20 ยังปรับขึ้นต่อเนื่อง ใครตัดสินใจอยู่อย่าช้า
6

แห่ยินดี พ่อเลี้ยงเมืองแพร่คนใหม่ เศรษฐีป้ายแดง ถูกรางวัลที่ 1 ชุด 5 ใบ รวย 30 ล้าน บอกเป็นเลขมงคล
7

กฐินเลือด! ไวยาวัจกร เข้าเกียร์ผิด ถอยชนเด็ก 5 ขวบ เสียชีวิตคาวัด
8

ไฟไหม้บ้าน เผาวอดทั้งหลัง คลอกร่าง อดีตพนักงานการไฟฟ้า ดับสลด
9

ที่แท้ฝีมือ รองนายกอบต. ลั่นไกดับ 2 ศพสลดในบ้าน เปิดปากสารภาพ
10

หนุ่มสุดเซ็ง เข้าด่าน M-Flow โดนค่าปรับย้อนหลัง 10 เท่า สาเหตุเพราะจ่ายเงินเร็วเกินไป