ยานนิก ซินเนอร์ นักเทนนิสชาวอิตาเลียน ผงาดคว้าแชมป์รายการ ปารีส มาสเตอร์ส สมัยแรกได้สำเร็จ พร้อมกับทวงตำแหน่งมือ 1 ของโลกกลับมาอีกครั้ง
ยานนิก ซินเนอร์ เพิ่งเอาชนะ เฟลิกซ์ อูเกอร์-อาเลียสซิเม คู่แข่งจากแคนาดา ในรอบชิงชนะเลิศรายการ ปารีส มาสเตอร์ส ไป 2-0 เซ็ต 6-4 และ 7-6 (7/4) ทำให้เขาสามารถปลดล็อกแชมป์รายการนี้สมัยแรกได้สำเร็จ
และจากการคว้าแชมป์ดังกล่าวทำให้เขาเก็บเพิ่มอีก 250 แต้ม และแซง การ์ลอส อัลคาราซ นักหวดแร็กเก็ตชาวสเปน กลับไปรั้งมือวางอันดับ 1 ของโลกอีกครั้ง ก่อนที่รายการส่งท้ายปีอย่าง เอทีพี ไฟนอลส์ จะเริ่มดวลกันในวันที่ 9 พ.ย. นี้