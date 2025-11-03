ZENSE MORE จับมือ Shopee และ กกท. เปิดแคมเปญ “เชียร์เจ้าซีเกมส์ รับโชคแจก 35 ล้าน” ตั้งแต่ 3 พ.ย. – 19 ธ.ค. 68 ชวนคนไทยร่วมเชียร์ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ด้วยกลยุทธ์ “Sportainmerce” ซื้อ E-Wallpaper ลุ้นทองคำ/รางวัลใหญ่กว่า 35 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ Next Stage ชั้น 4 ศูนย์การค้า สยามพารากอน เซ้นส์ มอร์ (ZENSE MORE) ร่วมกับ ช้อปปี้ (Shopee Thailand) และ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดตัวแคมเปญยักษ์ “เชียร์เจ้าซีเกมส์ รับโชคแจก 35 ล้าน” ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2568 เพื่อสร้างพลังการเชียร์ มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภายใต้ชื่อ “33rd SEA GAMES THAILAND 2025”
แคมเปญดังกล่าวถูกขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ “Sportainmerce” ซึ่งเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญของ Sport Entertainment (กีฬาและความบันเทิง) และ Commerce (อีคอมเมิร์ซ) เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อผลักดันกระแสการรับชมการแข่งขันที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–20 ธันวาคม 2568 ในพื้นที่ กรุงเทพฯ, ชลบุรี และสงขลา โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 50 ชนิดกีฬา และมีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 10,000 คน
งานเปิดตัวแคมเปญมีผู้บริหาร พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลสำคัญเข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ คุณกิ๊ฟ-วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ อดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พร้อมด้วยศิลปินดาราและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เช่น นิกกี้-ณฉัตร จันทพันธ์, แจ็ค-เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, มาร์ค-ภาคิน คุณาอนุวิทย์ และ โอม-ฐิภากร ฐิตะฐาน
นายวราวุธ เจนธนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ้นส์ มอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า การที่ประเทศไทยได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซีเกมส์ อีกครั้งในรอบ 18 ปี นับตั้งแต่ปี 2007 (2550) ทำให้บริษัทต้องการสร้างพลังการเชียร์ให้ยิ่งใหญ่ ซึ่งครั้งนี้ ZENSE MORE ได้รับสิทธิ์จาก กกท. (SAT) ให้ดูแลการแคมเปญการตลาดเพื่อสร้างความสนุกและกระตุ้นการติดตาม
เพื่อดึงดูดแฟนกีฬาไทยและต่างชาติ บริษัทจึงใช้กลยุทธ์ “Sportainment” ผสมผสานกีฬาเข้ากับความบันเทิงรูปแบบใหม่ โดยเปิดโอกาสให้แฟนกีฬาสามารถซื้อ E-Wallpaper จำนวน 11 ลาย จาก 11 ประเทศผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของ Shopee ในราคาลายละ 10 บาท
การซื้อ E-Wallpaper ทุก 1 ลาย จะได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 35 ล้านบาท จำนวน 459 รางวัล โดยไม่จำกัดจำนวนลาย, จำนวนประเทศ หรือจำนวนการสั่งซื้อ ยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มาก นอกจากนี้ ทุกการซื้อยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล ทองคำมูลค่า 1 ล้านบาททุกสัปดาห์ และรางวัลใหญ่ครั้งสุดท้ายมูลค่ารวมสูงสุดกว่า 30 ล้านบาท อีกด้วย
นายวราวุธ กล่าวปิดท้ายว่า แคมเปญนี้ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีมูลค่ารางวัลรวมสูงถึง 35 ล้านบาท และเป็นประวัติศาสตร์การร่วมเชียร์กีฬาครั้งแรกที่มีการผนึกกำลังกันระหว่าง ZENSE MORE และ Shopee ผ่านระบบ E-commerce ซึ่งเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของ Sport Entertainment และ Commerce ที่จะทำให้การแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี 2025 มีความคึกคักและชวนให้ร่วมลุ้นเชียร์มากยิ่งขึ้น
ด้านดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประทเศไทย เผยว่า ต้องขอบคุณ เซ้นส์ และชอปปี้ ที่ได้ร่วมกันกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ออกแคมเปญในช่วงโค้งสุดท้าย ซึ่งเป็นแคมเปญที่เรามีเจตนาปลุกกระการเชียร์ซีเกมส์ ซึ่งเราอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วม ร่วมให้กำลังใจนักกีฬา ซึ่งขณะนี้นักกีฬา มีความพร้อมเกือบจะ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว เราก็ต้องการกำลังใจจากแฟนกีฬา พร้อมกันนี้แฟนกีฬาจจะได้มีอรรถรสยิ่งขึ้น นอกจากเชียร์นักกีฬาไทยแล้ว ผู้เชียร์ยังได้ลุ้นของรางวัลต่างๆมากมาย รางวัลใหญ่ก็คือทองคำ ซึ่งครั้งนี้ก็เปิดกว้างทุกประเทศด้วยในการร่วมสนุกเชียร์ทีมชาติของตัวเอง