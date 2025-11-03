เติมความมันเพิ่มอีก 1 คู่ในศึกใหญ่ส่งท้ายปี ONE ลุมพินี 137 ที่จะระเบิดความสนุกขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 ธ.ค.นี้ โดยประกบ 2 นักชกตัวตึงแห่งรุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) อย่าง “ซ้ายอุกกาบาต” กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย ยอดมวยหมัดสั่งจากสุรินทร์ มาซัดเดือดกับ “ปตท. อภิชาติฟาร์ม” จอมบู๊ผู้มีถิ่นกำเนิดจากนครสวรรค์ แต่ไปเติบโตในชลบุรี ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต
ไฟต์นี้ “กุหลาบดำ” พร้อมทดสอบจอมอึด “ปตท.” เพื่อลุ้นคว้าสัญญา ONE มาครอง แต่งานนี้บอกเลยไม่ง่ายเพราะ “ปตท.” พร้อมบู๊สุดแรงเช่นกันเพื่อคว้าชัยชนะต่อเนื่องเป็นไฟต์ที่ 2 ตอนจบคู่นี้ใครจะได้รับการชูมือ แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดชมเด็ดขาด!
ชื่อของ “กุหลาบดำ” มักถูกกล่าวถึงในฐานะ “มือปราบต่างชาติ” จากผลงานไร้พ่ายยามดวลคู่ชกต่างแดนตลอดอาชีพ โดยเฉพาะ 3 ไฟต์หลังสุดที่เขาสามารถเอาชนะคู่ชกต่างชาติฝีมือพระกาฬมาได้อย่างสวยงาม และกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสูงปรี๊ด
กลับมาครั้งนี้ “กุหลาบดำ” พร้อมแลกหมัดกับนักชกไทยอีกครั้งในรอบกว่า 1 ปี และหวังเผด็จศึกนักชกธาตุทรหดอย่าง “ปตท.” ให้ได้ เพื่อพิสูจน์ให้แฟนมวยทั่วโลกเห็นว่าเขาคู่ควรกลับไปผงาดบนเวทียิ่งในฐานะนักกีฬา ONE ตามที่ตั้งใจไว้
ด้าน “ปตท.” นักชกจอมบู๊ขวัญใจมหาชน เปิดตัวตามคำเรียกร้องของแฟนมวยทั่วประเทศในศึก ONE ลุมพินี 114 เมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา และสร้างผลงานความมันสมการรอคอยทันที ด้วยการเปิดหน้าแลกเดือดกับ “เอเลียส อับเดลาลี” จากฝรั่งเศสตลอดทั้ง 3 ยก ก่อนจะพ่ายไปแบบหวุดหวิดด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์
ไฟต์ล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 126 เมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา “ปตท.” เปิดศึกภาค 2 กับ “อาเลสสิโอ มาลาเทสตา” จากอิตาลี และยังคงสไตล์การชกเปิดหน้าแลกเหมือนเดิม ก่อนจะย้ำแค้นคู่ปรับเก่าไปแบบสุดระทึกด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ โดยกลับมาครั้งนี้ “ปตท.” จะได้ดวลกับนักชกไทยเป็นครั้งแรกบนเวที ONE ลุมพินี และหวังเก็บชัยต่อเนื่องให้ได้เป็นไฟต์ที่ 2 เพื่อพิสูจน์ฝีมือและก้าวขึ้นเป็นแถวหน้าของรุ่น
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com อินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH