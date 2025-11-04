The Cardster ร้านจำหน่ายการ์ดและกล่องสุ่มการ์ดกีฬาชื่อดังในประเทศไทย สร้างปรากฎการณ์อีกครั้ง หลังเปิดได้การ์ด 1/1 ในคอลเลกชัน Futera World Unique Football 2025 ถึง 2 ใบ ภายในวันเดียว
การ์ดกีฬาและการ์ฟุตบอล เริ่มเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่มีผู้คนเลือกสะสมกันทั่วโลก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่ง Futera World Unique Football 2025 ถือเป็นอีกหนึ่งกล่องการ์ดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้สะสมการ์ดฟุตบอล
และล่าสุดทางเพจ The Cardster Breaks พี่เป็ดเบรคแตก ได้นำกล่องดังกล่าวมาเปิดเบรกจำนวนทั้งหมด 6 กล่อง ซึ่งปรากฎว่ามีการ์ด 1/1 หรือมีแค่ใบเดียวบนโลกออกมาเผยโฉมถึง 2 ใบ ภายในวันเดียว
โดยใบแรกเป็น 1/1 ของ ดาเมียน ดาวน์ส แข้งทีมชาติสหรัฐอเมริกาที่ปัจจุบันเล่นให้เซาแฮมป์ตัน ที่มารุ่นโกลด์เฟม พร้อมลายเซ็น
ส่วนใบที่สองเป็นตำนานนักเตะทีมชาติอิตาลีอย่าง จอร์โจ คิเอลลินี ที่มาพร้อมลายเซ็น 1/1 เช่นกันในรุ่น GLORY