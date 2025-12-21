รูเบน อโมริม เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โอด “ปีศาจแดง” ไม่สมควรพ่ายต่อ แอสตัน วิลลา ในเกมพรีเมียร์ลีก พร้อมชี้พวกเขาคือทีมที่ดีกว่าในวันนี้
โดย แมนฯ ยูไนเต็ด บุกพ่าย แอสตัน วิลลา 1-2 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025-26 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. โดยเกมนี้ทีมเยือนได้ประตูจาก มาเตอุส คุนญา นาที 45+3 ส่วนเจ้าถิ่นได้สองประตูจาก มอร์แกน โรเจอร์ส นาที 45 และ57
จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ “ปีศาจแดง” หยุดอยู่ที่ 26 คะแนนจาก 17 นัดอยู่อันดับ 7 ตาราง และชนะเพียง 2 จาก 5 นัดหลังสุดในลีก
หลังเกม อโมริม โอด แมนฯ ยูไนเต็ด โชคร้ายที่ไม่มีคะแนนในเกมนี้ “ผมเห็นตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วว่าทีมของเราเดินหน้าต่อไป แต่บางครั้งก็ผ่อนคลายไปหน่อย และบางครั้งก็ไม่ได้อยู่ในจังหวะที่เหมาะสมที่จะต่อสู้ วันนี้ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง เราเป็นทีมที่ดีกว่าเมื่อเจอกับทีมที่แข็งแกร่งในบ้าน และอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีมาก เราโชคร้ายจริงๆ ในวันนี้”
“เรารู้กันอยู่แล้วว่า แอสตัน วิลลา เล่นโดยทุ่มผู้เล่นทุกคนเข้าไปในเขตโทษ และเราจำเป็นต้องเอาชนะสถานการณ์นั้น เราฝึกซ้อมแบบนั้นมาตลอด เราลองใช้ตัวเลือกต่างๆ เราสามารถใช้ผู้เล่นตัวจริงที่แตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับเกม ดังนั้นเราจึงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ผมคิดว่า เราสมควรได้รับอะไรมากกว่านี้ในวันนี้ แต่ทีมที่ดีกว่ากลับไม่ชนะ”
นอกจากนั้นเฮดโค้ชวัย 41 ปียังกล่าวถึงอาการบาดเจ็บของ บรูโน แฟร์นานเดส ที่ต้องถูกเปลี่ยนออกช่วงครึ่งแรกว่า “ผมคิดว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อน ดังนั้นคงต้องใช้เวลาสักพัก เราจะรอดู”