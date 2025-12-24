บีจี ปทุม ยูไนเต็ด แม้ว่าจะได้เล่นในบ้านตัวเอง แต่ว่าต้องลุ้นเหนื่อยเกมตกค้างฟุตบอลไทยลีกกว่าจะเฉือนชนะพลังกาญจน์ ทะยานขึ้นรั้งอันดับ 3 ของตารางคะแนน

ฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน 6 ลีกหนึ่ง (ไทยลีก 1) ฤดูกาล 2025-26 นัดตกค้าง เมื่อ 24 ธ.ค. ที่ทรู บีจี สเตเดียม “เดอะแรบบิท”บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับมือ “ม้าเหล็ก”พลังกาญจน์ เอฟซี ทีมน้องใหม่ โดยเกมนี้เจ้าบ้านขึ้นนำ 1-0 ตั้งแต่นาที 23 จาก โทโมยูกิ โดอิ

อย่างไรก็ตามนาที 52 ดิเอโก บาร์ดันกา ส่งบอลตุงตาข่ายให้พลังกาญจน์ไล่ตามตีเสมอ 1-1 กระทั่งนาที 72 เอกนิษฐ์ ปัญญา เป็นฮีโร่ให้กับเจ้าบ้านเมื่อเป็นคนยิงปิดท้ายให้เดอะ แรบบิท เฉือนชนะหวุดหงิด 2-1 เก็บเพิ่มเป็น 28 คะแนนจากการลงสนาม 15 นัดขึ้นไปรั้งอันดับ 3 ของตารางคะแนน แต่ว่าตามหลังบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จ่าฝูงถึง 12 แต้ม

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