รูเบน อโมริม เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แสดงความมั่นใจว่า “ปีศาจแดง” จะชนะได้ทุกเกมหากมีความตั้งใจจริง พร้อมเผย บรูโน แฟร์นานเดส และค็อบบี เมนู จะชวดลงสนามนัดดวล นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
โดย แมนฯ ยูไนเต็ด ทำผลงานได้ไม่ดีนักในฤดูกาลนี้ด้วยการอยู่อันดับ 7 ตารางพรีเมียร์ลีกจากการมี 26 คะแนนจาก 17 นัดซึ่งล่าสุดคือการบุกพ่าย แอสตัน วิลลา 2-1 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.
ล่าสุดก่อนเกมที่จะเปิดบ้านพบ นิวคาสเซิล ในเกมนัดบ็อกซิงเดย์วันที่ 26 ธ.ค. อโมริม มั่นใจว่า ทีมของเขาจะสามารถชนะได้ทุกเกมหากมีความตั้งใจจริง หลังมักจะพบผลการแข่งขันที่ไม่ดีนักทั้งๆ ที่ผลงานในทีมดีกว่า “ผมมั่นใจว่าเราสามารถชนะได้ทุกเกม แน่นอน เรามีปัญหาอยู่บ้าง แต่ถึงแม้จะขาดผู้เล่นไปหลายคนในตอนนี้ ผมก็ยังเชื่อมั่นในทีมและไว้วางใจในผู้เล่นของผม ถ้าเราตั้งใจจริง เราก็สามารถชนะได้”
นอกจากนั้นเฮดโค้ชวัย 40 ปียังระบุว่า บรูโน แฟร์นานเดส และค็อบบี เมนู 2 กองกลางชื่อดังจะไม่สามารถลงช่วยทีมได้ในเกมต่อไปเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บ
ทั้งนี้ในรายของ บรูโน นั้นคาดว่า จะต้องพักประมาน 1 เดือนเดี้ยงเอ็นร้อยหวายมาจากเกมพ่าย แอสตัน วิลลา ส่วน เมนู จะกลับมาเร็วกว่านั้น