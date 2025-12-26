สมาคมบอล เปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่ ด้วยการมอบหมายให้ แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายร่วมเฟ้นหาผู้อำนวยการทีมชาติคนใหม่
สมาคมบอล ทำการประชุมสภากรรมการ ครั้งที่ 13/2568 (วาระเร่งด่วน) โดยผลมติการประชุม เตรียมเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฝ่ายเทคนิค ภายในสมาคม เพื่อแก้ไข และปรับปรุงข้อผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้น จากการพลาดเป้าหมายทั้ง 4 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย, ฟุตบอลหญิง , ฟุตซอลชาย และ ฟุตซอลหญิง ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ พร้อมมอบหมายให้ แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ ร่วมพิจารณา ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคจากต่างประเทศ เข้ามาทำหน้าที่
สำหรับบทบาทของผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค จะมีหน้าที่หลักในการลงรายละเอียด ทั้งในการวางรากฐานเพื่อพัฒนานักกีฬาทีมชาติไทย โดยเฉพาะในระดับเยาวชน ประกอบด้วยการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลต่อเนื่อง และเชิงสถิติของนักกีฬาในสนาม รวมถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
นอกจากนี้จะเข้ามาทำงานร่วมกันโดยตรงกับ แอนโธนี ฮัตสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ในฐานะที่เคยทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคมาก่อน เพื่อบทบาทเชิงรุก ร่วมกันวางแนวทางการฝึกซ้อม และรูปแบบการเล่นที่เหมาะสม ให้สอคคล้องกันทุกชุด ทั้งฟุตบอลชาย และฟุตบอลหญิง อีกทั้งยังจะเข้ามาทำหน้าที่ต่อยอดในโครงการสำคัญ ที่สมาคมทำไว้ อาทิ FIFA TDS Talent ID และ การจัดการแข่งขันลีกเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ภายใต้ความร่วมมือกับ โคคา-โคล่า (Coca-Cola) ต่อเนื่อง 3 ปี (พ.ศ. 2569 – 2571)
ทั้งนี้นอกเหนือจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค สมาคมยังจะพิจารณาแต่งตั้ง หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชาย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปีโดยเร็วเช่นกัน เพื่อเตรียมทีมสู่อนาคต เริ่มจากฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ช่วงเดือนมิถุนายน 2569 ต่อด้วยฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก ช่วงเดือนสิงหาคม 2569