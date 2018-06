(ชมคลิป) หัวใส! นักข่าวสแปนิชใช้แอปฯแปลภาษา ยิงคำถามฝรั่งเศสใส่กรีซมันน์

นักข่าวชาวสแปนิชรายหนึ่งโชว์ความหัวใสระหว่างการสัมภาษณ์ อ็องตวน กรีซมันน์ กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศส ด้วยการใช้แอปพลิเคชันแปลภาษาช่วยยิงคำถามเป็นภาษาฝรั่งเศส

ในการสัมภาษณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน มีคำถามถึงกรีซมันน์เกี่ยวกับเรื่องอนาคต หลังตกเป็นข่าวเตรียมอำลา “ตราหมี”แอตเลติโก มาดริด แห่งลา ลีกา สเปน มาโดยตลอด

ซึ่งกรีซมันน์บอกว่าได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตตัวเองแล้ว “วันนี้ยังไม่ใช่วันที่จะพูดถึงอนาคตของผม ใช่ ผมได้ตัดสินใจอนาคตตัวเองแล้ว แต่ยังไม่ขอพูดในวันนี้”

หลังตอบคำถามแล้ว เจ้าหน้าที่ของทีมชาติฝรั่งเศสจึงได้แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในห้องแถลงข่าวถามคำถามเป็นภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้บรรดานักข่าวสเปนล้วงลึกเรื่องนี้มากกว่าเดิม

อย่างไรก็ตาม เปโดร โมราตา นักข่าวจากสถานีวิทยุกาเดนา ยังไม่ละความพยายามง่ายๆ โดยตัดสินใจพิมพ์คำถามลงแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือให้แปลเป็นภาษาฝรั่งเศส แล้วเอาไมโครโฟนมาจ่อลำโพงโทรศัพท์เพื่อยิงคำถามออกไป

เมื่อเจอวิธีการแบบนี้เข้าไป กรีซมันน์ถึงกับหัวเราะให้กับความพยายามของเหยี่ยวข่าวสแปนิช แต่เจ้าหน้าที่ทีมชาติฝรั่งเศสไม่ขำด้วย พร้อมกับบอกให้โมราตาส่งไมโครโฟนไปให้นักข่าวคนอื่น

📹 | During Griezmann's conference, a Spanish journalist put the microphone on mobile phone and used Google translator to ask a question, only questions in French were allowed. pic.twitter.com/qJmUFgCYWi

— BarcaTimesMedia (@BarcaTimesMedia) June 12, 2018