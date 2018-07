โอซิลอำลาทีมชาติเยอรมัน ตัดพ้อถูกเหยียดเชื้อชาติ-ไม่ให้เกียรติ

โอซิลอำลาทีมชาติเยอรมัน – อีเอสพีเอ็น รายงานว่า เมซุต โอซิล นักเตะชาวเยอรมันเชื้อสายตุรกีแห่งทีม “ปืนใหญ่”อาร์เซนอล ของเกาะอังกฤษ ประกาศอำลาทีมชาติเยอรมันแล้วในวัย 29 ปี หลังตกเป็นแพะรับบาปว่ามีส่วนสำคัญทำให้ทีมอินทรีเหล็กตกรอบแรกฟุตบอลโลก 2018 ที่รัสเซีย และไม่สามารถก้าวข้ามกระแสโจมตีทางการเมืองได้

