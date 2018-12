วัน แชมเปี้ยนชิพ ลุย “ONE eSports” ลั่นผสาน ศิลปะป้องกันตัวและเกมเป็นหนึ่งเดียวกัน

ONE Championship (วัน แชมเปี้ยนชิพ) รายการกีฬาศิลปะป้องกันตัวระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเอเชีย ได้เปิดตัว ONE eSports (วัน อีสปอร์ตส์) อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการ eSports ในทวีปเอเชียด้วย โดยทาง ONE Championship และ Dentsu Inc.

(กลุ่มบริษัทเด็นท์สึ) เอเจนซี่โฆษณายักษ์ใหญ่ที่สุดจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมดำเนินงานร่วมกันในปี 2019 นอกจากนี้ยังมี Razer (เรเซอร์), Singtel (ซิงเทล) และ บริษัทชั้นนำอื่นๆร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อผลักดันให้ ONE eSports กลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมวงการ eSports ในเอเชียต่อไป

ทาง ONE Championship มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มอีก 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ควบคู่ไปกับพันธมิตรสำคัญรายอื่นๆ เพื่อให้ ONE eSports กลายเป็นทัวร์นาเมนต์ eSports ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปนี้ โดย ONE eSports จะมีหลายเกมยอดนิยมทั่วทั้งเอเชียและพร้อมจัดงาน eSports ควบคู่ไปกับการแข่งขันรายการศิลปะป้องกันตัวของ ONE Championship ในปี 2019 โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ONE Championship เพิ่งได้ประกาศโปรแกรมการแข่งขันทั้ง 30 รายการในปีหน้าออกมาเรียบร้อย ซึ่งจะกระจายไปตามเมืองใหญ่ของเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น สิงคโปร์, กรุงเทพฯ, โตเกียว, โซล, จาการ์ต้า, เซี่ยงไฮ้, ปักกิ่ง, มะนิลา, กัวลาลัมเปอร์, โฮจิมินห์ เป็นต้น สำหรับ ONE eSports เองจะจัดทำกิจกรรมในเมืองต่างๆดังกล่าว นอกจากนี้ ONE eSports ยังจะผลิตและเผยแพร่เนื้อหาด้าน eSports ในรูปแบบของการถ่ายทอดสด, สารคดี, เรียลลิตี้โชว์, ไฮไลต์รายสัปดาห์, วิดีโอ บล็อก และเนื้อหาอันเป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบอื่นๆกระจายออกไป 138 ทั่วโลก โดยสุดยอดนักกีฬาที่ ONE Championship เพิ่งเซ็นสัญญาเมื่อเร็วๆนี้อย่าง เดเมทริอุส จอห์นสัน ก็จะเข้ามาช่วยโปรโมต eSports ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ ซึ่งเขาถือเป็นคอเกมตัวยงคนนึง และพร้อมถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Twitch (ทวิตช์) ที่บรรดาเกมเมอร์รู้จักเป็นอย่างดี

ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานใหญ่ของ ONE Championship กล่าวว่า “ผมตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ประกาศเรื่อง ONE eSports ซึ่งจะเป็นการแข่งขัน eSports ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และมีโอกาสที่จะทำให้ศิลปะป้องกันตัวและเกมเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้กีฬาที่มีประวัติศาสตร์นับพันปีในทวีปนี้ ทาง ONE Championship มุ่งมั่นที่จะนำเสนอในระดับที่กว้างขึ้น ทั้งด้านการผลิตและการถ่ายทอดสดคุณภาพระดับโลกที่ไม่เหมือนใคร, การกระจายข้อมูลแก่สื่อมวลชนทั่วโลก, ความเชี่ยวชาญด้านการเล่าเรื่อง และประสบการณ์ด้านการตลาดให้กับโครงการ ONE eSports ภารกิจของเราคือการทำให้ eSports ของเอเชียขึ้นไปอยู่บนเวทีระดับโลก การถือกำเนิดของ ONE eSports จะทำให้ ONE Championship กลายเป็นองค์กรที่ใหญ่สุดของเอเชียในทุกด้านของกีฬาศิลปะป้องกันตัวที่มีอายุนับพันปี”

ในขณะที่ ONE eSports จะดำเนินการด้านเกมยอดฮิตจากทั่วโลก ด้าน Dentsu ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการตลาดจาก Japan eSports Union (JeSU) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลความต้องการโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์เกมในญี่ปุ่น และจะขยายความนิยม eSports ออกไปทั่วเอเชียผ่านทาง ONE eSports ซึ่ง Dentsu จะช่วยส่งเสริมนำ ONE eSports จัดกิจกรรมต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย นอกจากนี้ ONE eSports ยังจะช่วยยกระดับ Dentsu และ Dentsu Aegis ให้เป็นหน่วยงานด้านการตลาดที่ตรงตามความต้องการด้านกลยุทธ์ และแก่บรรดาผู้สนับสนุนจากทั่วโลกต่อไป

ชุนทาโร่ ทานากะ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบธุรกิจด้านเนื้อหาของ Dentsu กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ ONE Championship ในขณะที่เรามุ่งมั่นพัฒนา

อุตสาหกรรม eSports ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆในเอเชีย เราก็ตระหนักได้ถึงความเป็นไปได้ระหว่างศิลปะป้องกันตัวกับ eSports ทำให้นี่เป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมสำหรับทั้ง ONE Championship และ Dentsu ที่จะร่วมมือกันต่อยอดสิ่งที่กำลังเติบโตขึ้นนี้ ตลอดจนการใช้ช่องทางของเนื้อหาต่างๆเพื่อเพิ่มยอดขายและโอกาสทางธุรกิจ สำหรับ ONE Championship เป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมและ Dentsu ยินดีที่จะก้าวไปข้างหน้ากับ ONE ในธุรกิจ eSports นี้”

โครงการ ONE eSports ยังจะได้ทำงานร่วมกับ Razer บริษัทผลิตอุปกรณ์เกมชื่อดังของโลก เพื่อใช้ประโยชน์จากระบบฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ และบริการต่างๆดังต่อไปนี้

– Razer จะใช้ความเชี่ยวชาญและความเป็นผู้นำในด้านผู้บุกเบิกอุตสาหกรรม eSports มาพัฒนาจัดการ และจัดทัวร์นาเมนต์หรือการแข่งขันย่อย eSports ให้กับ ONE eSports

– eSports Mogul บริษัทด้านการลงทุนของ Razer จะนำความชำนาญด้านเทคนิคและนวัตกรรม มาช่วยพัฒนาช่องทางออนไลน์ เพื่อจัดระเบียบ และจัดกิจกรรมด้าน eSports ออนไลน์ รวมถึงการแข่งขันด้วย

– Razer Pay จะทำหน้าที่เป็นช่องทางชำระเงินสำหรับการจองตั๋วการแข่งขัน ONE eSports รวมถึงการขายสินค้าและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางออนไลน์

– ONE eSports และ Razer จะสำรวจโอกาสทางการตลาดร่วมกัน โดยใช้นักกีฬาจาก Team Razer eSports และ ONE Championship เพื่อกระตุ้นด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับแฟนๆ รวมไปถึงเหล่าเกมเมอร์ทั่วเอเชีย

มิน-เหลียง ตัน ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารของ Razer กล่าวว่า “เช่นเดียวกับ Razer ทาง ONE Championship จะยืนอยู่แนวหน้าของการปฏิวัติความบันเทิงดิจิทัลแบบใหม่ ให้เข้าถึงผู้ที่มีความต้องการทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้เราได้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ได้รับจากการข้ามพรมแดนทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครเพื่อแฟนๆของเรา”

นอกจากนี้ทาง ONE eSports จะได้ร่วมงานกับ Singtel Group องค์กรเทคโนโลยีด้านการสื่อสารชั้นนำของเอเชีย ซึ่งมีฐานลูกค้าโทรศัพท์มือถือมากกว่า 700 ล้านคนทั่วทั้งสิงคโปร์, ออสเตรเลีย, อินโดนีเซีย, ไทย, ฟิลิปปินส์ และ อินเดีย ซึ่งอาจรวมถึงกิจกรรมด้านการตลาดของ eSports ที่จะร่วมกันผลิตและการกระจายเนื้อหาด้าน eSports ผ่านช่องทางที่ Singtel Group มีอยู่ด้วย โดยแผนบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ รวมถึงการบริการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์โดยตรง นี่จึงเป็นอีกครั้งของร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องระหว่าง ONE Championship กับ Singtel Group ผ่านตัวกลางอย่างศิลปะป้องกันตัวแบบผสมผสาน

อาร์เธอร์ แลง ผู้บริหารของ Singtel กล่าวว่า “เรามีความสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่กับ ONE Championship ตั้งแต่การเปิดตัวแอพพลิเคชั่นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา รวมถึงการร่วมมือด้านการตลาดอื่นๆอีกทั่วภูมิภาค เรายินดีที่ได้ร่วมมือกันอีกในด้าน eSports ด้วยความสำเร็จด้าน PVP Esports Championship เมื่อเดือนตุลาคม เราจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพันธมิตรและขยายตัวธุรกิจ eSports ครั้งนี้”

สามารถอัพเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของ ONE Championship ได้ที่ www.onefc.com รวมถึงทางทวิตเตอร์และอินสตาแกรม @ONEChampionship และเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/ONEChampionship