แฟน แบล็กพูล ป่วนรถบัส อาร์เซนอล – ดาวรุ่งวัย 19 กดเบิ้ลพาปืนลิ่ว เอฟเอ คัพ(คลิป)

โจเซฟ วิลล็อก ดาวรุ่งวัย 19 ปี เหมา 2 ประตูช่วยให้ “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล บุกไปถล่ม แบล็กพูล ทีมระดับ ลีก วัน 3-0 ในฟุตบอล เอฟเอ คัพ รอบ 3 ที่บลูมฟิลด์ โรด เมื่อ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา

ก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้น รถบัสของทีม อาร์เซนอล มาถึงสนามล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจาก มีแฟนบอล แบล็กพูล อุตริปีนขึ้นไปนั่งรถบนหลังรถบัสทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมาเกลี้ยกล่อม ให้ลงมา ก่อนได้ความว่า แฟนบอลตัวแสบ พยายามประท้วง โอเว่น ออยส์เทน เจ้าของทีม นอกจากนี้แฟนบอลยังบอยคอตต์ไม่เข้าสนามด้วย จึงมีเพียงแฟนบอล อาร์เซนอล จำนวน 5300 คน ท่ี่เข้ามาชมเกมเท่านั้น

โดยเกมนี้ อูไน เอเมอรี่ กุนซือชาวฝรั่งเศสจัดแนวรุกเป็นดาวรุ่งยกแผง และเด็กปืนใหญ่เลือดใหม่ไม่ทำให้ผิดหวัง โจเซฟ วิลล็อก แผลงฤทธิ์พุ่งโหม่งซ้ำลูกฟรีคิก ของ อารอน แรมซีย์ ขึ้นนำในนาที 11 และ เข้าซ้ำดาบสองเผาขนในนาท่ี 37 ก่อนที่ อเล็กซ์ อิโวบี้ จะยิงปิดกล่องให้ทีมเอาชนะไปไม่ยาก 3-0 ทะยานเข้ารอบ 4 เอฟเอ คัพ ต่อไป

Joseph Willock gets his second for the night. ⚽ ⚽ #BLAARS#FACupThirdRound#FACuppic.twitter.com/pMjHUpqqxr

— Tuka ★ (@TukaLetura) January 5, 2019